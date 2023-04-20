В Бурятии впервые пройдет форум креативных индустрий

Отметим, что к креативным индустриям относится более 35 отраслей: дизайн и архитектура, индустрия красоты и мода, художники, реклама и маркетинг, event-индустрия, народно-художественные промыслы и ремесленничество, ТВ и радио, туризм, производство мебели, фотография и музыка и многое другое.



