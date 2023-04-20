Экономика и бизнес 20.04.2023 в 11:52
В Бурятии впервые пройдет форум креативных индустрий
Во время мероприятия будет работать ярмарка, где можно презентовать свою продукцию или услугу
Текст: Иван Иванов
Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» впервые проведет двухдневный форум «Креативных индустрий». Мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
- На форуме представители креативных индустрий узнают, как эффективно продвигать себя через любые соцсети, как создать свой собственный уникальный стиль, как презентовать себя новым партнерам и клиентам и многое другое. В мероприятии могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые, а также физические лица, планирующие начать предпринимательскую деятельность, - рассказала руководитель службы по образовательным проектам и популяризации предпринимательства центра «Мой бизнес» Екатерина Кирпичева.
Программа мероприятия:
Тренинг «Продвижение креативных индустрий в интернете»
Тренинг «Как расти в условиях турбулентности»
Тренинг «Управление внешними коммуникациями через бренд»
Практический мастер-класс «Индивидуальный стиль влияния, как влиять на переговорах»:
- Базовые понятия, которые задают контур влияния
- Формула влияния
- Векторы влияния в переговорах
2-й день:
Открытие Форума. Сбор участников, регистрация
Семинар «Первые шаги в делегировании для дизайнера»
Тренинг «Упаковка, продажи, продвижение в творческих профессиях»
Тренинг «Эффективная презентация»
Тренинг «Видеомаркетинг 2023»
Мастер-класс «Практика работы с цветом»:
- Отработка цвета на реальных проектах;
- Разбор приёмов и сочетаний материалов;
- Подбор материалов и цветовых вариаций;
- Сочетание фактур и ритмов;
- Примерка цветов.
Во время мероприятия будет работать выставочная площадка - ярмарка, где каждый желающий представитель креативных индустрий сможет презентовать свою продукцию или услугу посетителям форума, получить продвижение и дополнительно заработать.
Форум пройдет в Улан-Удэ 22 и 23 апреля.
Место проведения: «Точка кипения», БГУ им. Д. Банзарова (ул. Ранжурова, д.4)
Регистрация по ссылке.
Возрастное ограничение: 16+
- На форуме представители креативных индустрий узнают, как эффективно продвигать себя через любые соцсети, как создать свой собственный уникальный стиль, как презентовать себя новым партнерам и клиентам и многое другое. В мероприятии могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые, а также физические лица, планирующие начать предпринимательскую деятельность, - рассказала руководитель службы по образовательным проектам и популяризации предпринимательства центра «Мой бизнес» Екатерина Кирпичева.
Программа мероприятия:
Тренинг «Продвижение креативных индустрий в интернете»
Тренинг «Как расти в условиях турбулентности»
Тренинг «Управление внешними коммуникациями через бренд»
Практический мастер-класс «Индивидуальный стиль влияния, как влиять на переговорах»:
- Базовые понятия, которые задают контур влияния
- Формула влияния
- Векторы влияния в переговорах
2-й день:
Открытие Форума. Сбор участников, регистрация
Семинар «Первые шаги в делегировании для дизайнера»
Тренинг «Упаковка, продажи, продвижение в творческих профессиях»
Тренинг «Эффективная презентация»
Тренинг «Видеомаркетинг 2023»
Мастер-класс «Практика работы с цветом»:
- Отработка цвета на реальных проектах;
- Разбор приёмов и сочетаний материалов;
- Подбор материалов и цветовых вариаций;
- Сочетание фактур и ритмов;
- Примерка цветов.
Во время мероприятия будет работать выставочная площадка - ярмарка, где каждый желающий представитель креативных индустрий сможет презентовать свою продукцию или услугу посетителям форума, получить продвижение и дополнительно заработать.
Форум пройдет в Улан-Удэ 22 и 23 апреля.
Место проведения: «Точка кипения», БГУ им. Д. Банзарова (ул. Ранжурова, д.4)
Регистрация по ссылке.
Отметим, что к креативным индустриям относится более 35 отраслей: дизайн и архитектура, индустрия красоты и мода, художники, реклама и маркетинг, event-индустрия, народно-художественные промыслы и ремесленничество, ТВ и радио, туризм, производство мебели, фотография и музыка и многое другое.
Возрастное ограничение: 16+