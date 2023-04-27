Экономика и бизнес 27.04.2023 в 16:35

В Бурятии северные надбавки отвязали от стажа работы

Однако оставили привязку к «наличию у работодателя дополнительных средств»
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Текст: Номер один
В Бурятии северные надбавки отвязали от стажа работы
В Улан-Удэ подписано дополнительное соглашение к региональному соглашению 2021 года между правительством Бурятии, союзами работодателей и объединением профсоюзов республики. Смысл документа – выплаты северных надбавок независимо от стажа работы, сообщили в пресс-службе профсоюзного объединения.

Напомним, жители Баргузинского, Курумканского, Окинского, Баунтовского, Муйского, Северо-Байкальского районов Бурятии и города Северобайкальска получают 50-процентную надбавку к заработной плате за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, остальные жители республики получают надбавку 30% за работу в Южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

«Ранее северные надбавки были доступны лишь работникам, имеющим определенный стаж. Например, молодой специалист, пришедший в организацию или на предприятие после окончания вуза, мог получить их только лишь спустя полтора года работы. Сейчас же, с подписанием допсоглашения надбавки будут выплачиваться уже с первого дня его работы», - подчеркнула заместитель председателя Объединения организаций профсоюзов Республики Бурятия Елена Юдаева.

При этом в допсоглашении есть важная оговорка, что процентная надбавка выплачивается при наличии у работодателя дополнительных средств. Также при планировании фонда оплаты труда работников организаций, предприятий и учреждений республики должны исходить из того, что все работники имеют право на процентную надбавку за стаж работы в максимальном размере.

Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами социального партнерства в республике - 26 апреля 2023 года. Подписи под документом поставили: глава Бурятии Алексей Цыденов, председатель Объединения организаций профсоюзов Республики Бурятия Дмитрий Колмаков, исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Бурятии Дмитрий Пивоваров, президент Торгово–промышленной палаты Бурятии Дмитрий Дружинин и председатель Аграрного союза Бурятии Намжил Мардваев.

Фото: pixabay.com
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