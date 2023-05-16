Экономика и бизнес 16.05.2023 в 16:40

Сотовая связь и интернет «Ростелекома» пришли еще в пять сел Бурятии

Для многих местных жителей это долгожданное и приятное событие
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Текст: Константин Воронов
Сотовая связь и интернет «Ростелекома» пришли еще в пять сел Бурятии
«Ростелеком» обеспечил пять населенных пунктов Бурятии мобильной связью и беспроводным интернетом четвертого поколения (LTE/4G). Оператор установил базовые станции в ходе выполнения второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0).

Возможность стать абонентами мобильной связи «Ростелекома» получили более тысячи жителей сел Монгой, Старые ключи, Дунгуй, Тохорюкта и Ашанга.

«Для Бурятии федеральный УЦН 2 — важный социальный проект. За два года его реализации связь и интернет появились в 38 населенных пунктах республики, в которых проживают двенадцать тысяч жителей. Им стали доступны госуслуги в электронном формате, дистанционное обучение и онлайн–покупки. Расширение территории охвата мобильной связью, особенно в небольших и отдаленных населенных пунктах, безусловно, способствует цифровизации нашего региона», - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Население республики активно пользуется современными коммуникациями, подключенными по программе УЦН 2.0. В компании проанализировали интернет-трафик: с начала 2023 года жители сел, вошедших в проект, скачали 344 Терабайта (ТБ) информации. В среднем ежемесячно один населенный пункт потребляет 2,8–3 ТБ, например, 1 ТБ данных эквивалентен 250 000 фотографий, сделанных камерой смартфона, или 250 фильмам, или 500 часам видео.

«В программе УЦН 2 участвуют малонаселенные пункты численностью от 100 до 500 человек. Среди них много отдаленных, которые находятся в среднем на расстоянии 200 км от Улан-Удэ. Поэтому для местных жителей появление надежной связи и интернета — долгожданное и приятное событие. До конца года базовые станции будут установлены еще в 19 селах Бурятии. В настоящее время там идет активная работа по подготовке к строительству сетей», — рассказал директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.

Напомним, что в начале этого года доступ к мобильной связи и интернету появился у 600 семей в девяти населенных пунктах: Кибалино, Харитоново, Шулута, Хулдат, Далахай, Макаринино, Хонхино, а также Уоян и Холодная. Список сел определяли сами жители региона голосованием на портале Госуслуги.

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
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