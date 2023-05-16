Экономика и бизнес 16.05.2023 в 16:46
Предпринимателям Бурятии расскажут, как торговать с Монголией и Китаем
Для этого Альфа-Банк проведет специальный семинар
Текст: Иван Иванов
5 июня Альфа-Банк совместно с центром «Мой бизнес» проведут бесплатный семинар на тему «Экономический коридор: кредитные механизмы, транспорт, инфраструктура и международные расчеты в новых реалиях».
Это мероприятие для тех, кто является или планирует стать участником внешнеэкономической деятельности.
На встрече предприниматели узнают:
- особенности логистики в Монголию и Китай;
- какие кредитные инструменты могут помочь в развитии ВЭД;
- банковская поддержка и международные расчеты в новых реалиях.
Встреча будет полезна начинающим предпринимателям и компаниям, осуществляющим и планирующим расширять бизнес с Монголией и Китаем.
Приглашенные спикеры:
- Новикова Анна – руководитель по развитию ВЭД в Альфа-Банке (г. Москва)
- Егорова Светлана – региональный управляющий Альфа-Банк в г. Улан-Удэ
- Гармаева Сюржана – директор малого бизнеса Альфа-Банк в г. Улан-Удэ
- Дашамолонов Сергей – заместитель директора ООО «Бечехан»
- Пескова Ольга – независимый эксперт-практик по валютному контролю
Всем участникам семинара: БОНУС – акция для новых клиентов ВЭД, по которой на 3 месяца отменяется комиссия за функции агента валютного контроля.
Мероприятие пройдёт в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Фото: «Номер один»
Это мероприятие для тех, кто является или планирует стать участником внешнеэкономической деятельности.
На встрече предприниматели узнают:
- особенности логистики в Монголию и Китай;
- какие кредитные инструменты могут помочь в развитии ВЭД;
- банковская поддержка и международные расчеты в новых реалиях.
Встреча будет полезна начинающим предпринимателям и компаниям, осуществляющим и планирующим расширять бизнес с Монголией и Китаем.
Приглашенные спикеры:
- Новикова Анна – руководитель по развитию ВЭД в Альфа-Банке (г. Москва)
- Егорова Светлана – региональный управляющий Альфа-Банк в г. Улан-Удэ
- Гармаева Сюржана – директор малого бизнеса Альфа-Банк в г. Улан-Удэ
- Дашамолонов Сергей – заместитель директора ООО «Бечехан»
- Пескова Ольга – независимый эксперт-практик по валютному контролю
Всем участникам семинара: БОНУС – акция для новых клиентов ВЭД, по которой на 3 месяца отменяется комиссия за функции агента валютного контроля.
Мероприятие пройдёт в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Фото: «Номер один»