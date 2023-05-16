Предпринимателям Бурятии расскажут, как торговать с Монголией и Китаем

5 июня Альфа-Банк совместно с центром «Мой бизнес» проведут бесплатный семинар на тему «Экономический коридор: кредитные механизмы, транспорт, инфраструктура и международные расчеты в новых реалиях».Это мероприятие для тех, кто является или планирует стать участником внешнеэкономической деятельности.- особенности логистики в Монголию и Китай;- какие кредитные инструменты могут помочь в развитии ВЭД;- банковская поддержка и международные расчеты в новых реалиях.Встреча будет полезна начинающим предпринимателям и компаниям, осуществляющим и планирующим расширять бизнес с Монголией и Китаем.- Новикова Анна – руководитель по развитию ВЭД в Альфа-Банке (г. Москва)- Егорова Светлана – региональный управляющий Альфа-Банк в г. Улан-Удэ- Гармаева Сюржана – директор малого бизнеса Альфа-Банк в г. Улан-Удэ- Дашамолонов Сергей – заместитель директора ООО «Бечехан»- Пескова Ольга – независимый эксперт-практик по валютному контролюВсем участникам семинара: БОНУС – акция для новых клиентов ВЭД, по которой на 3 месяца отменяется комиссия за функции агента валютного контроля.Мероприятие пройдёт в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».Фото: «Номер один»