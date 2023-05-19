Экономика и бизнес 19.05.2023 в 16:10

МегаФон предоставил безлимит на сервисы Яндекса в роуминге

Предложение доступно абонентам на всех тарифах
A- A+
Текст: Константин Воронов
МегаФон предоставил безлимит на сервисы Яндекса в роуминге
Теперь абоненты МегаФона за границей могут пользоваться сервисами Яндекса без ограничений – заказывать такси или еду, арендовать самокат, пользоваться картами или переводчиком, не расходуя при этом пакет интернета в роуминге.

Как сообщили в пресс-службе компании, предложение доступно абонентам на всех тарифах МегаФона. Безлимит на Яндекс Go, Яндекс Карты и Яндекс Переводчик подключается автоматически при покупке на сайте или в мобильном приложении пакетов роуминга объемом 1 ГБ, 3 ГБ, 10 ГБ, 30 ГБ или при подключении опции Роуминг, гудбай PLUS.

«В путешествиях особенно важно всегда оставаться на связи, поэтому мы постоянно предлагаем актуальные опции для общения. Мы запустили этот партнерский проект, чтобы клиенты в поездках могли чувствовать себя максимально комфортно – пользовались картами, переводчиком, могли заказать еду и такси в удобном знакомом интерфейсе с гарантией качества и привычным уровнем сервиса», – отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

При въезде в страну абоненты МегаФона будут получать смс-оповещение о том, какие сервисы Яндекса доступны в стране пребывания. Посмотреть эту информацию можно и на сайте МегаФона в разделе Роуминг.

Фото: предоставлено компанией МегаФон
Теги
связь

Все новости

В Бурятии волонтеры посадили 16 тысяч сосен
19.05.2023 в 16:48
Улан-удэнцы расклеивали объявления на уличных фонарях и попались директору «Горсвет»
19.05.2023 в 16:29
МегаФон предоставил безлимит на сервисы Яндекса в роуминге
19.05.2023 в 16:10
В Улан-Удэ тракторы весной тоже вышли на поля
19.05.2023 в 16:05
В Улан-Удэ осуждены члены ОПГ по организации азартных игр
19.05.2023 в 15:52
В районе Бурятии 9-летний ребенок на велосипеде угодил под автомобиль
19.05.2023 в 15:52
В Улан-Удэ директора МУП «Городские маршруты» отправили в СИЗО
19.05.2023 в 15:36
МАПП «Забайкальск» работает без очередей
19.05.2023 в 15:23
Курорт «Нилова-Пустынь» вновь одержал победу над прокуратурой
19.05.2023 в 15:21
В центре Улан-Удэ прохожие нашли труп мужчины
19.05.2023 в 15:18
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 мая

Читайте также
Алексей Цыденов открыл HeliRussia 2023
XVI Международная выставка вертолетной индустрии начала работу в Москве
19.05.2023 в 10:57
Вячеслав Мархаев предложил ввести ресторанный сбор на поддержку участников СВО
Вместе с коллегой из фракции КПРФ он убежден, что «налог на веселье» не вызовет отторжения
18.05.2023 в 11:55
Взять ипотеку в Бурятии станет сложнее
На рынке продаж жилья в республике прогнозируются серьезные изменения
18.05.2023 в 06:00
94% предпринимателей и организаций сдают отчетность в электронном виде
Электронная отчетность имеет ряд преимуществ
17.05.2023 в 17:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru