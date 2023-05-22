Экономика и бизнес 22.05.2023 в 09:28
Предпринимателей Бурятии приглашают на онлайн-практикум
Его тема: «Как расширить рынки найти новых клиентов среди российских и зарубежных компаний»
Текст: Иван Иванов
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) проведет для предпринимателей Бурятии онлайн-практикум на тему: «Как расширить рынки на найти новых клиентов среди российских и зарубежных компаний».
Спикеры: Астапенков Максим Александрович – заместитель руководителя Дирекции международной деятельности АО «Корпорация «МСП»
Громов Валентин Валерьевич – советник Дирекции оказания возмездных услуг и информационного обеспечения в сфере закупок АО «Корпорация МСП»
Участникам практикума будет представлен обзор мер поддержки Корпорации МСП для производственных компаний, включая льготное кредитование субъектов МСП, снижение административной нагрузки, помощь в области госзакупок, участие в программах выращивания поставщиков, содействие в развитии международного сотрудничества и работу Цифровой платформы МСП.РФ.
Одной из центральных тем встречи станет презентация работы сервиса «Производственная кооперация и сбыт» на Цифровой платформе МСП.
Сервис с одной стороны собирает и систематизирует сведения об отечественных субъектах МСП – производителях непродовольственных товаров и продуктов питания, а с другой – запросы на закупку и потребности в продукции от крупных заказчиков и ритейлеров. С его помощью пользователи Цифровой платформы МСП могут найти новых поставщиков, наладить сотрудничество с российскими и иностранными компаниями, вывести свою продукцию на полки торговых сетей.
Проект программы практикума:
Блок I. Расширение рынков сбыта субъектов МСП
1. Возможности сервиса «Производственная кооперация и сбыт» (4 модуля)
2. Демонстрация функционала сервиса
3. Международная деятельность Корпорации МСП
Блок II. Обзор мер поддержки Корпорации МСП для промышленных компаний
1. Льготное кредитование субъектов МСП (ПСК, 1764, ПСК+1764)
2. «Зонтичный» механизм поручительств, согарантия РГО
3. Снижение административной нагрузки. Сервис «360 градусов»
4. Цифровая платформа МСП
Блок III. Помощь в области закупок компаний с госучастием
1. Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков
2. Выращивание поставщиков и офсетные договоры
Вопросы-ответы, обсуждение.
Ссылка для регистрации и подключения к трансляции: https://trueconf.corpmsp.ru/c/5060603198
Обучение пройдёт в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
Мероприятие состоится сегодня с 15 до 16.30.
Возрастное ограничение: 14+
Спикеры: Астапенков Максим Александрович – заместитель руководителя Дирекции международной деятельности АО «Корпорация «МСП»
Громов Валентин Валерьевич – советник Дирекции оказания возмездных услуг и информационного обеспечения в сфере закупок АО «Корпорация МСП»
Участникам практикума будет представлен обзор мер поддержки Корпорации МСП для производственных компаний, включая льготное кредитование субъектов МСП, снижение административной нагрузки, помощь в области госзакупок, участие в программах выращивания поставщиков, содействие в развитии международного сотрудничества и работу Цифровой платформы МСП.РФ.
Одной из центральных тем встречи станет презентация работы сервиса «Производственная кооперация и сбыт» на Цифровой платформе МСП.
Сервис с одной стороны собирает и систематизирует сведения об отечественных субъектах МСП – производителях непродовольственных товаров и продуктов питания, а с другой – запросы на закупку и потребности в продукции от крупных заказчиков и ритейлеров. С его помощью пользователи Цифровой платформы МСП могут найти новых поставщиков, наладить сотрудничество с российскими и иностранными компаниями, вывести свою продукцию на полки торговых сетей.
Проект программы практикума:
Блок I. Расширение рынков сбыта субъектов МСП
1. Возможности сервиса «Производственная кооперация и сбыт» (4 модуля)
2. Демонстрация функционала сервиса
3. Международная деятельность Корпорации МСП
Блок II. Обзор мер поддержки Корпорации МСП для промышленных компаний
1. Льготное кредитование субъектов МСП (ПСК, 1764, ПСК+1764)
2. «Зонтичный» механизм поручительств, согарантия РГО
3. Снижение административной нагрузки. Сервис «360 градусов»
4. Цифровая платформа МСП
Блок III. Помощь в области закупок компаний с госучастием
1. Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков
2. Выращивание поставщиков и офсетные договоры
Вопросы-ответы, обсуждение.
Ссылка для регистрации и подключения к трансляции: https://trueconf.corpmsp.ru/c/5060603198
Обучение пройдёт в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
Мероприятие состоится сегодня с 15 до 16.30.
Возрастное ограничение: 14+