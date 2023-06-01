Экономика и бизнес 01.06.2023 в 12:11
Минпромторг Бурятии напомнил предпринимателям о мерах господдержки
С ними можно ознакомиться в серии специальных видеороликов
Текст: Константин Воронов
Минпромторг Бурятии предложил предпринимателям просмотреть серию специальных видеороликов о правах бизнесменов при госконтроле и актуальных мерах государственной поддержки, действующих в 2023 году для бизнеса.
В серию вошли три ролика: «Проверки: просто о главном» рассказывает о правах предпринимателя при проведении проверок, «Предпринимателю о предостережении» — о правах предпринимателей в случае получения предостережения. Третий ролик дает обзор действующих мер государственной поддержки бизнеса.
Общий хронометраж трех роликов составляет 8 минут. За это время предприниматель сможет ознакомиться с алгоритмами действий после получения уведомления о проведении проверки или предостережения от контрольного органа, узнает, что бизнесмену следует делать при несогласии с предостережением, как именно будет проходить проверка, действие каких документов продлено автоматически на 2023 год и многое другое.
О проверках
Правительство России отменило плановые проверки до 2030 года.
Мораторий 2022 года показал свою эффективность, количество проверок в России по сравнению с 2019 годом сократилось в 4,5 раза.
Если в 2019 году насчитывалось 1,5 млн проверочных мероприятий, то в 2022 году было проведено лишь около 340 тыс. Минэкономразвития России напоминает, что внеплановые проверки в 2023 году сохранятся, но подчинятся логике риск-ориентированного подхода. Проводить их теперь контрольным органам можно только на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований — признаков того, что на объекте контроля с высокой долей вероятности допущены или могут быть допущены нарушения. Несмотря на то, что проверки уступили место профилактическим мероприятиям – профилактических визитов за 2022 год проведено в 1,7 раза больше, чем проверок – предприниматель может столкнуться с ситуацией, когда через портал «Госуслуги» пришло уведомления о проведении проверки. Узнать о правах предпринимателя при проверке поможет видеоролик Минэкономразвития России.
О профилактических мероприятиях (профилактических визитах и предостережениях)
Одна из наиболее заметных тенденций 2022 года — стремительный рост использования инструментов профилактики после введения моратория на проверки, в том числе профилактических визитов. По итогам 2022 года впервые количество профилактических визитов превысило количество проверок: за год профилактических визитов проведено в 1,7 раза больше, чем проверок.
Наряду с профилактическими визитами контрольные органы используют еще один профилактический инструмент — объявление предостережения. Предостережение – это вид профилактического мероприятия по информированию предпринимателя о возможных или незначительных нарушениях обязательных требований, одна из мер реагирования контрольного органа.
Профилактические визиты и предостережения как инструменты профилактики использовались в 2022 году в большинстве регионов страны. При этом на предостережения пришлось 72 % от всех профилактических мероприятий за 2022 год. На практике у предпринимателей больше шансов получить предостережение, чем столкнуться с проверкой, стоит знать о своих правах при объявлении предостережения.
О мерах государственной поддержки
1. Разрешительная деятельность и лицензирование
- Продление на 12 месяцев отдельных срочных разрешений, сроки действия которых истекают в 2023 году (например, лицензии на телевизионное вещание, радиовещание, разрешения на судовые радиостанции, отдельные виды санитарно-эпидемиологических заключений, аккредитация частных агентств занятости на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала) и иные).
- Право ведомств принимать решения, упрощающие для бизнеса разрешительные процедуры (например, в части сокращения срока предоставления разрешения, перечня документов и сведений, подаваемых для целей получения разрешения, сокращения перечня обязательных требований, в том числе лицензионных, и т. д.).
- Не требуется переоформлять разрешения в случае переименования юр. лица, изменения наименования географического объекта.
- Не требуется оплата госпошлин в рамках лицензирования.
- Некоторые особенности разрешительной деятельности в отдельных сферах (например, ускоренная регистрации лекарственных средств для ветеринарного применения и кормовых добавок, сокращение перечня документов, подаваемых для целей получения лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи и иные).
*более подробно можно посмотреть какие изменения были внесены постановлением Правительства РФ от 23.01.2023 N 63 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353 и признании утратившим силу отдельного положения постановления Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2022 г. N 1589"
2. Мораторий на проверки
В соответствии с поручением президента, данного по итогам Петербургского международного экономического форума в июле 2022 года, был принят ряд изменений в постановление Правительства № 336
В 2023 году проведение плановых проверок ограничено только объектами контроля, отнесенными к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска.
При этом в отношении государственных и муниципальных школ и детских садов плановые проверки заменены на профилактические визиты, от проведения которых нельзя отказаться. В рамках такого визита можно провести контрольные действия (отобрать пробы и прочее), выдать предписание, но нельзя оштрафовать. Контролер имеет возможность комплексно оценить школу либо детский сад, при необходимости принять меры реагирования, но сохранить средства для развития такого учреждения.
Практически в полном объеме продлены на 2023 год ограничения на внеплановые проверки – подход изменился только в части проверок по индикаторам риска как ключевого элемента риск-ориентированного подхода. Так, теперь можно провести проверку при выявлении любого индикатора риска – в 2022 году проверка допускалась только в случае, если выявленный индикатор риска сопряжен с непосредственной угрозой жизни граждан.
3 Упрощение оценки соответствия
Продлена до 1 сентября 2023 г. возможность оформления «упрощенных» деклараций о соответствии продукции на основании доказательств ее безопасности, имеющихся у импортера, производителя, поставщика (п.6 Приложения № 18 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. .№ 353).
Продолжает действовать упрощенный порядок ввоза продукции на территорию Российской Федерации, в том числе в части возможности для импортеров не подтверждать таможенным органам право на использование документа об оценке соответствия продукции (декларации о соответствии или сертификата).
4. Аккредитация в национальной системе аккредитации
В 2022 и 2023 года упрощены процедуры аккредитации и подтверждения компетентности аккредитованных лиц, в том числе путем проведения выездных оценок в удаленном формате.
Также лабораториям предоставляется возможность расширения области аккредитации в ускоренном режиме. Срок процедуры сокращен до 30 рабочих дней (фактически в среднем услуга оказывается за 15 рабочих дней).
Фото: pixabay.com
В серию вошли три ролика: «Проверки: просто о главном» рассказывает о правах предпринимателя при проведении проверок, «Предпринимателю о предостережении» — о правах предпринимателей в случае получения предостережения. Третий ролик дает обзор действующих мер государственной поддержки бизнеса.
Общий хронометраж трех роликов составляет 8 минут. За это время предприниматель сможет ознакомиться с алгоритмами действий после получения уведомления о проведении проверки или предостережения от контрольного органа, узнает, что бизнесмену следует делать при несогласии с предостережением, как именно будет проходить проверка, действие каких документов продлено автоматически на 2023 год и многое другое.
О проверках
Правительство России отменило плановые проверки до 2030 года.
Мораторий 2022 года показал свою эффективность, количество проверок в России по сравнению с 2019 годом сократилось в 4,5 раза.
Если в 2019 году насчитывалось 1,5 млн проверочных мероприятий, то в 2022 году было проведено лишь около 340 тыс. Минэкономразвития России напоминает, что внеплановые проверки в 2023 году сохранятся, но подчинятся логике риск-ориентированного подхода. Проводить их теперь контрольным органам можно только на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований — признаков того, что на объекте контроля с высокой долей вероятности допущены или могут быть допущены нарушения. Несмотря на то, что проверки уступили место профилактическим мероприятиям – профилактических визитов за 2022 год проведено в 1,7 раза больше, чем проверок – предприниматель может столкнуться с ситуацией, когда через портал «Госуслуги» пришло уведомления о проведении проверки. Узнать о правах предпринимателя при проверке поможет видеоролик Минэкономразвития России.
О профилактических мероприятиях (профилактических визитах и предостережениях)
Одна из наиболее заметных тенденций 2022 года — стремительный рост использования инструментов профилактики после введения моратория на проверки, в том числе профилактических визитов. По итогам 2022 года впервые количество профилактических визитов превысило количество проверок: за год профилактических визитов проведено в 1,7 раза больше, чем проверок.
Наряду с профилактическими визитами контрольные органы используют еще один профилактический инструмент — объявление предостережения. Предостережение – это вид профилактического мероприятия по информированию предпринимателя о возможных или незначительных нарушениях обязательных требований, одна из мер реагирования контрольного органа.
Профилактические визиты и предостережения как инструменты профилактики использовались в 2022 году в большинстве регионов страны. При этом на предостережения пришлось 72 % от всех профилактических мероприятий за 2022 год. На практике у предпринимателей больше шансов получить предостережение, чем столкнуться с проверкой, стоит знать о своих правах при объявлении предостережения.
О мерах государственной поддержки
1. Разрешительная деятельность и лицензирование
- Продление на 12 месяцев отдельных срочных разрешений, сроки действия которых истекают в 2023 году (например, лицензии на телевизионное вещание, радиовещание, разрешения на судовые радиостанции, отдельные виды санитарно-эпидемиологических заключений, аккредитация частных агентств занятости на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала) и иные).
- Право ведомств принимать решения, упрощающие для бизнеса разрешительные процедуры (например, в части сокращения срока предоставления разрешения, перечня документов и сведений, подаваемых для целей получения разрешения, сокращения перечня обязательных требований, в том числе лицензионных, и т. д.).
- Не требуется переоформлять разрешения в случае переименования юр. лица, изменения наименования географического объекта.
- Не требуется оплата госпошлин в рамках лицензирования.
- Некоторые особенности разрешительной деятельности в отдельных сферах (например, ускоренная регистрации лекарственных средств для ветеринарного применения и кормовых добавок, сокращение перечня документов, подаваемых для целей получения лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи и иные).
*более подробно можно посмотреть какие изменения были внесены постановлением Правительства РФ от 23.01.2023 N 63 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353 и признании утратившим силу отдельного положения постановления Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2022 г. N 1589"
2. Мораторий на проверки
В соответствии с поручением президента, данного по итогам Петербургского международного экономического форума в июле 2022 года, был принят ряд изменений в постановление Правительства № 336
В 2023 году проведение плановых проверок ограничено только объектами контроля, отнесенными к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска.
При этом в отношении государственных и муниципальных школ и детских садов плановые проверки заменены на профилактические визиты, от проведения которых нельзя отказаться. В рамках такого визита можно провести контрольные действия (отобрать пробы и прочее), выдать предписание, но нельзя оштрафовать. Контролер имеет возможность комплексно оценить школу либо детский сад, при необходимости принять меры реагирования, но сохранить средства для развития такого учреждения.
Практически в полном объеме продлены на 2023 год ограничения на внеплановые проверки – подход изменился только в части проверок по индикаторам риска как ключевого элемента риск-ориентированного подхода. Так, теперь можно провести проверку при выявлении любого индикатора риска – в 2022 году проверка допускалась только в случае, если выявленный индикатор риска сопряжен с непосредственной угрозой жизни граждан.
3 Упрощение оценки соответствия
Продлена до 1 сентября 2023 г. возможность оформления «упрощенных» деклараций о соответствии продукции на основании доказательств ее безопасности, имеющихся у импортера, производителя, поставщика (п.6 Приложения № 18 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. .№ 353).
Продолжает действовать упрощенный порядок ввоза продукции на территорию Российской Федерации, в том числе в части возможности для импортеров не подтверждать таможенным органам право на использование документа об оценке соответствия продукции (декларации о соответствии или сертификата).
4. Аккредитация в национальной системе аккредитации
В 2022 и 2023 года упрощены процедуры аккредитации и подтверждения компетентности аккредитованных лиц, в том числе путем проведения выездных оценок в удаленном формате.
Также лабораториям предоставляется возможность расширения области аккредитации в ускоренном режиме. Срок процедуры сокращен до 30 рабочих дней (фактически в среднем услуга оказывается за 15 рабочих дней).
Фото: pixabay.com
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