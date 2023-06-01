Экономика и бизнес 01.06.2023 в 12:11

Минпромторг Бурятии напомнил предпринимателям о мерах господдержки

С ними можно ознакомиться в серии специальных видеороликов
A- A+
Текст: Константин Воронов
Минпромторг Бурятии напомнил предпринимателям о мерах господдержки
Минпромторг Бурятии предложил предпринимателям просмотреть серию специальных видеороликов о правах бизнесменов при госконтроле и актуальных мерах государственной поддержки, действующих в 2023 году для бизнеса.

В серию вошли три ролика: «Проверки: просто о главном» рассказывает о правах предпринимателя при проведении проверок, «Предпринимателю о предостережении» — о правах предпринимателей в случае получения предостережения. Третий ролик дает обзор действующих мер государственной поддержки бизнеса.

Общий хронометраж трех роликов составляет 8 минут. За это время предприниматель сможет ознакомиться с алгоритмами действий после получения уведомления о проведении проверки или предостережения от контрольного органа, узнает, что бизнесмену следует делать при несогласии с предостережением, как именно будет проходить проверка, действие каких документов продлено автоматически на 2023 год и многое другое.

О проверках

Правительство России отменило плановые проверки до 2030 года.

Мораторий 2022 года показал свою эффективность, количество проверок в России по сравнению с 2019 годом сократилось в 4,5 раза.

Если в 2019 году насчитывалось 1,5 млн проверочных мероприятий, то в 2022 году было проведено лишь около 340 тыс. Минэкономразвития России напоминает, что внеплановые проверки в 2023 году сохранятся, но подчинятся логике риск-ориентированного подхода. Проводить их теперь контрольным органам можно только на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований — признаков того, что на объекте контроля с высокой долей вероятности допущены или могут быть допущены нарушения. Несмотря на то, что проверки уступили место профилактическим мероприятиям – профилактических визитов за 2022 год проведено в 1,7 раза больше, чем проверок – предприниматель может столкнуться с ситуацией, когда через портал «Госуслуги» пришло уведомления о проведении проверки. Узнать о правах предпринимателя при проверке поможет видеоролик Минэкономразвития России.

О профилактических мероприятиях (профилактических визитах и предостережениях)

Одна из наиболее заметных тенденций 2022 года — стремительный рост использования инструментов профилактики после введения моратория на проверки, в том числе профилактических визитов. По итогам 2022 года впервые количество профилактических визитов превысило количество проверок: за год профилактических визитов проведено в 1,7 раза больше, чем проверок.

Наряду с профилактическими визитами контрольные органы используют еще один профилактический инструмент — объявление предостережения. Предостережение – это вид профилактического мероприятия по информированию предпринимателя о возможных или незначительных нарушениях обязательных требований, одна из мер реагирования контрольного органа.

Профилактические визиты и предостережения как инструменты профилактики использовались в 2022 году в большинстве регионов страны. При этом на предостережения пришлось 72 % от всех профилактических мероприятий за 2022 год. На практике у предпринимателей больше шансов получить предостережение, чем столкнуться с проверкой, стоит знать о своих правах при объявлении предостережения.

О мерах государственной поддержки

1. Разрешительная деятельность и лицензирование

- Продление на 12 месяцев отдельных срочных разрешений, сроки действия которых истекают в 2023 году (например, лицензии на телевизионное вещание, радиовещание, разрешения на судовые радиостанции, отдельные виды санитарно-эпидемиологических заключений, аккредитация частных агентств занятости на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала) и иные).

- Право ведомств принимать решения, упрощающие для бизнеса разрешительные процедуры (например, в части сокращения срока предоставления разрешения, перечня документов и сведений, подаваемых для целей получения разрешения, сокращения перечня обязательных требований, в том числе лицензионных, и т. д.).

- Не требуется переоформлять разрешения в случае переименования юр. лица, изменения наименования географического объекта.

- Не требуется оплата госпошлин в рамках лицензирования.

- Некоторые особенности разрешительной деятельности в отдельных сферах (например, ускоренная регистрации лекарственных средств для ветеринарного применения и кормовых добавок, сокращение перечня документов, подаваемых для целей получения лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи и иные).

*более подробно можно посмотреть какие изменения были внесены постановлением Правительства РФ от 23.01.2023 N 63 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353 и признании утратившим силу отдельного положения постановления Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2022 г. N 1589"

2. Мораторий на проверки

В соответствии с поручением президента, данного по итогам Петербургского международного экономического форума в июле 2022 года, был принят ряд изменений в постановление Правительства № 336

В 2023 году проведение плановых проверок ограничено только объектами контроля, отнесенными к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска.

При этом в отношении государственных и муниципальных школ и детских садов плановые проверки заменены на профилактические визиты, от проведения которых нельзя отказаться. В рамках такого визита можно провести контрольные действия (отобрать пробы и прочее), выдать предписание, но нельзя оштрафовать. Контролер имеет возможность комплексно оценить школу либо детский сад, при необходимости принять меры реагирования, но сохранить средства для развития такого учреждения.

Практически в полном объеме продлены на 2023 год ограничения на внеплановые проверки – подход изменился только в части проверок по индикаторам риска как ключевого элемента риск-ориентированного подхода. Так, теперь можно провести проверку при выявлении любого индикатора риска – в 2022 году проверка допускалась только в случае, если выявленный индикатор риска сопряжен с непосредственной угрозой жизни граждан.

3 Упрощение оценки соответствия

Продлена до 1 сентября 2023 г. возможность оформления «упрощенных» деклараций о соответствии продукции на основании доказательств ее безопасности, имеющихся у импортера, производителя, поставщика (п.6 Приложения № 18 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. .№ 353).

Продолжает действовать упрощенный порядок ввоза продукции на территорию Российской Федерации, в том числе в части возможности для импортеров не подтверждать таможенным органам право на использование документа об оценке соответствия продукции (декларации о соответствии или сертификата).

4. Аккредитация в национальной системе аккредитации

В 2022 и 2023 года упрощены процедуры аккредитации и подтверждения компетентности аккредитованных лиц, в том числе путем проведения выездных оценок в удаленном формате.

Также лабораториям предоставляется возможность расширения области аккредитации в ускоренном режиме. Срок процедуры сокращен до 30 рабочих дней (фактически в среднем услуга оказывается за 15 рабочих дней).

Фото: pixabay.com
Теги
господдержка

Все новости

Детские лагеря и санатории ВСЖД начинают летний сезон
01.06.2023 в 12:12
Минпромторг Бурятии напомнил предпринимателям о мерах господдержки
01.06.2023 в 12:11
Почти два года в СИЗО за пустую сумку
01.06.2023 в 11:46
Житель Бурятии стал двукратным чемпионом мира по шашкам
01.06.2023 в 11:40
В Бурятии солдат-срочников использовали как кочегаров
01.06.2023 в 11:31
В Бурятии прощаются с мобилизованным, погибшим на СВО
01.06.2023 в 11:29
В Улан-Удэ представили книги, изданные к 100-летию Бурятии
01.06.2023 в 11:11
Сотрудники полиции Бурятии просят откликнуться родственников погибшего в ДТП
01.06.2023 в 10:18
В Бурятии сборщица черемши потерялась в лесу
01.06.2023 в 09:37
В Улан-Удэ ограбление попало на видео
01.06.2023 в 09:22
ЗУРХАЙ
с 31 мая по 6 июня

Читайте также
В Бурятии взлетели зарплаты строителей
Но это симптом перекоса в экономике республики
01.06.2023 в 06:00
Игорь Зубарев уволился из «Бурятэнерго»
Победитель праймериз «Единой России» внезапно решил покинуть предприятие
31.05.2023 в 18:16
В Улан-Удэ в год 100-летия Бурятии отремонтируют 106-летний дом
Он расположен в историческом центре города и находится в списке объектов культурного наследия
31.05.2023 в 17:37
В Улан-Удэ на маршрут №2 теперь выходят три «Волгобаса»
Автобусы большой вместимости на пути с птицефабрики до СНТ «Профсоюзник» будут востребованы
31.05.2023 в 16:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru