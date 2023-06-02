Экономика и бизнес 02.06.2023 в 21:25
«ТГК-14» доказала свой потенциал к развитию и финансовому укреплению
Главные акционеры приняли решение реинвестировать дивиденды в стратегические проекты компании
В конце мая состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «ТГК-14», на котором были утверждены годовой отчёт и годовая финансовая отчётность компании. Компания показывает стабильное увеличение выработки энергии и наращивает финансовую мощь.
Как сообщает «Восток-Медиа», большинством голосов акционеры утвердили решение о направлении прибыли общества по результатам 2022 на выплату дивидендов. Сегодня дивидендная доходность компании составляет около 10%. Основной акционер решил реинвестировать свою часть дивидендов в развитие компании.
— Основными акционерами АО «Дальневосточная управляющая компания» принято решение о реинвестировании дивидендов в текущую деятельность и стратегические проекты ПАО «ТГК-14», тем самым интересы миноритарных акционеров защищены дважды — они получат выплаты по итогам 2022 года и будут уверены в дальнейшем стабильном развитии ПАО «ТГК-14», — отметил председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев.
Кроме того, собрание утвердило победившее в конкурсе ООО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ» аудитором ПАО «ТГК-14» на 2023 год. Совет директоров «ТГК-14» был переизбран в прежнем составе на ближайшие три года.
Напомним, в прошлом году акционеры «ТГК-14» приняли решение не выплачивать дивиденды, направив всю прибыль на значимые инвестпроекты. Среди таких проектов — отказ от мелких котельных с переключением потребителей на централизованное теплоснабжение в посёлке Стеклозавод, модернизация оборудования на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 и Читинской ТЭЦ-1. Всё намеченное выполняется в соответствии с графиками. И в этом — заслуга новой команды управленцев и акционеров, имеющих большой опыт работы в энергетике.
2023 год для энергоснабжающей компании «ТГК-14» ознаменовался сразу несколькими достижениями, подтверждающими рост и развитие. Так, в первом квартале 2023 года «ТГК-14» значительно нарастило производственные показатели: ТЭЦ двух генераций «ТГК-14» в Забайкалье и Бурятии выработали 1 106, 759 млн кВт/ч электроэнергии — на 12% больше, чем в 1 квартале 2022 года. Увеличился и полезный отпуск тепловой энергии — 1 847 тыс Гкал, что на 2,6% выше показателя 1 квартала 2022 года. Энергетики отмечают, что теплоэлектростанциям пришлось нести повышенную нагрузку в зимний период, и объекты ПАО «ТГК-14» с этим справились.
— Востребованность энергетических мощностей электростанций ПАО «ТГК-14» — это серьёзный сигнал для инвестирования, как государственного, так и частного в энергетическую отрасль дальневосточных регионов, — отметил председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев. — Активная работа в соответствии с поручениями президента в этом направлении ведется совместно с правительствами Забайкальского края и Республики Бурятия.
На фоне роста производственных показателей укрепляются и финансовые позиции компании на рынке. За 1 квартал 2023 года выручка выросла на 20, 4% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, составив 5267 млн рублей. Показатели чистой прибыли по сравнению с прошлым годом также показали положительную динамику. Стоимость самой компании выросла более чем на 40%: с начала года «ТГК-14» демонстрирует устойчивый рост капитализации и стоимости акций на бирже. В марте показатель капитализации достиг 5 млрд рублей, а в апреле — уже 7 млрд. В мае Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «ТГК- 14» на 3,5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. По словам председателя совета директоров ПАО «ТГК-14» Константина Люльчева, первоначально планировалось размещение ценных бумаг на сумму 1 миллиард рублей, однако в ходе сбора заявок выявилась большая заинтересованность инвесторов — и объём займа был увеличен. Срок обращения облигаций — 3 года. Облигации ПАО «ТГК-14» приобрели Инвестбанк Синара, БКС КИБ, ИФК Солид, АО «Россельхозбанк», Альфабанк.
Ещё одним достижением 2023 года для компании стало повышение её кредитного рейтинга в оценке сразу двух агентств. На днях рейтинговое агентство «Эксперт РА» и Кредитное рейтинговое агентство «НКР» присвоили ПАО «ТГК-14» кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом. В отчётах агентств указано, что с момента создания в 2004 году компания имеет положительную кредитную историю.
Значение кредитных рейтингов в том, что они дают ориентир финансовым организациям, имеет ли смысл сотрудничество с компанией, насколько надёжным заёмщиком является конкретное крупное предприятие. В этом смысле для «ТГК-14» важно подтверждение репутации: компания имеет ряд долгосрочных инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры Читинской ТЭЦ-1 и Улан-Удэнской ТЭЦ-2. В качестве партнёров при этом выступают региональные власти Забайкалья и Бурятии, а также крупнейшие федеральные институты развития. В обеспечении финансирования проектов будет задействован механизм концессии. По данным компании «ФИНАМ», 5 мая «ТГК-14» попала в список компаний с наиболее крупными оборотами среди корпоративных облигаций в бумагах. Среди лидеров — Газпром, ВЭБ и Сбер.
Стоит отметить, что со сменой собственника положение «ТГК-14» в регионах её присутствия заметно упрочилось. Появились долгожданные стратегические проекты развития энергомощностей в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Энергетики планируют задействовать механизм государственно-частного партнёрства в реализации этих планов. В проектах заинтересованы не только региональные власти, но и руководители федерального уровня. В 2022-м и в начале 2023-го на объекты ТГК-14 находились в зоне внимания сенаторов и депутатов Госдумы, руководителей федеральных министерств и помощника Президента Максима Орешкина. Внимание развитию энергетики уделил и Владимир Путин во время визита в Бурятию. Для реализации проектов привлекли государственные институты развития — ИнфраВЭБ и ДОМ.РФ. Сегодня нет никаких сомнений, что в Улан-Удэ начнется реализация завершения строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2, а в Чите — третьей очереди ТЭЦ-1.
Обновление компании дало работникам социальные гарантии и повышение зарплат: в Забайкалье рост составил 13,3%, а Бурятии — 16,8%. Важным шагом 2023 года стало подписание лидерами первичных профсоюзных организаций филиалов «Генерация Бурятия», «Улан-Удэнский энергетический комплекс» и «Теплоэнергосбыт Бурятии» стратегических социальных соглашений по предоставлению социальных гарантий согласно коллективным договорам. Руководством и акционерами ПАО «ТГК-14» при конструктивном взаимодействии с профсоюзами урегулированы разногласия, изысканы дополнительные финансовые возможности для единовременной выплаты при уходе работника в отпуск, а также предоставления компенсации за оплату тепловой и электрической энергии.
— Акционеры и новый топ-менеджмент смогли наладить конструктивный диалог с профсоюзами. В энергокомпании задан курс на дальнейшее развитие и укрепление социального партнерства, работники с помощью профсоюзов принимают активное участие в этом процессе, вносят предложения по самому широкому кругу социальных вопросов, — отмечает генеральный директор ПАО «ТГК-14» Алексей Какаулин. — Наша цель — в активном взаимодействии с профсоюзами грамотно развивать сотрудничество в части социальных гарантий работников для обеспечения достойных условий труда, высокой заработной платы, укрепления здоровья, поддержания культурных и спортивных традиций и улучшения в целом уровня жизни энергетиков.
Также к позитивным изменениям эксперты относят формирование нового совета директоров, в который вошли как независимые директора-энергетики, так и банкиры. Обновился и топ-менеджмент: на ключевые должности назначены опытные сотрудники, прошедшие большой путь в компании и способные справляться со стратегическими задачами.
Фото: ТГК-14
Как сообщает «Восток-Медиа», большинством голосов акционеры утвердили решение о направлении прибыли общества по результатам 2022 на выплату дивидендов. Сегодня дивидендная доходность компании составляет около 10%. Основной акционер решил реинвестировать свою часть дивидендов в развитие компании.
— Основными акционерами АО «Дальневосточная управляющая компания» принято решение о реинвестировании дивидендов в текущую деятельность и стратегические проекты ПАО «ТГК-14», тем самым интересы миноритарных акционеров защищены дважды — они получат выплаты по итогам 2022 года и будут уверены в дальнейшем стабильном развитии ПАО «ТГК-14», — отметил председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев.
Кроме того, собрание утвердило победившее в конкурсе ООО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ» аудитором ПАО «ТГК-14» на 2023 год. Совет директоров «ТГК-14» был переизбран в прежнем составе на ближайшие три года.
Напомним, в прошлом году акционеры «ТГК-14» приняли решение не выплачивать дивиденды, направив всю прибыль на значимые инвестпроекты. Среди таких проектов — отказ от мелких котельных с переключением потребителей на централизованное теплоснабжение в посёлке Стеклозавод, модернизация оборудования на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 и Читинской ТЭЦ-1. Всё намеченное выполняется в соответствии с графиками. И в этом — заслуга новой команды управленцев и акционеров, имеющих большой опыт работы в энергетике.
2023 год для энергоснабжающей компании «ТГК-14» ознаменовался сразу несколькими достижениями, подтверждающими рост и развитие. Так, в первом квартале 2023 года «ТГК-14» значительно нарастило производственные показатели: ТЭЦ двух генераций «ТГК-14» в Забайкалье и Бурятии выработали 1 106, 759 млн кВт/ч электроэнергии — на 12% больше, чем в 1 квартале 2022 года. Увеличился и полезный отпуск тепловой энергии — 1 847 тыс Гкал, что на 2,6% выше показателя 1 квартала 2022 года. Энергетики отмечают, что теплоэлектростанциям пришлось нести повышенную нагрузку в зимний период, и объекты ПАО «ТГК-14» с этим справились.
— Востребованность энергетических мощностей электростанций ПАО «ТГК-14» — это серьёзный сигнал для инвестирования, как государственного, так и частного в энергетическую отрасль дальневосточных регионов, — отметил председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев. — Активная работа в соответствии с поручениями президента в этом направлении ведется совместно с правительствами Забайкальского края и Республики Бурятия.
На фоне роста производственных показателей укрепляются и финансовые позиции компании на рынке. За 1 квартал 2023 года выручка выросла на 20, 4% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, составив 5267 млн рублей. Показатели чистой прибыли по сравнению с прошлым годом также показали положительную динамику. Стоимость самой компании выросла более чем на 40%: с начала года «ТГК-14» демонстрирует устойчивый рост капитализации и стоимости акций на бирже. В марте показатель капитализации достиг 5 млрд рублей, а в апреле — уже 7 млрд. В мае Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «ТГК- 14» на 3,5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. По словам председателя совета директоров ПАО «ТГК-14» Константина Люльчева, первоначально планировалось размещение ценных бумаг на сумму 1 миллиард рублей, однако в ходе сбора заявок выявилась большая заинтересованность инвесторов — и объём займа был увеличен. Срок обращения облигаций — 3 года. Облигации ПАО «ТГК-14» приобрели Инвестбанк Синара, БКС КИБ, ИФК Солид, АО «Россельхозбанк», Альфабанк.
Ещё одним достижением 2023 года для компании стало повышение её кредитного рейтинга в оценке сразу двух агентств. На днях рейтинговое агентство «Эксперт РА» и Кредитное рейтинговое агентство «НКР» присвоили ПАО «ТГК-14» кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом. В отчётах агентств указано, что с момента создания в 2004 году компания имеет положительную кредитную историю.
Значение кредитных рейтингов в том, что они дают ориентир финансовым организациям, имеет ли смысл сотрудничество с компанией, насколько надёжным заёмщиком является конкретное крупное предприятие. В этом смысле для «ТГК-14» важно подтверждение репутации: компания имеет ряд долгосрочных инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры Читинской ТЭЦ-1 и Улан-Удэнской ТЭЦ-2. В качестве партнёров при этом выступают региональные власти Забайкалья и Бурятии, а также крупнейшие федеральные институты развития. В обеспечении финансирования проектов будет задействован механизм концессии. По данным компании «ФИНАМ», 5 мая «ТГК-14» попала в список компаний с наиболее крупными оборотами среди корпоративных облигаций в бумагах. Среди лидеров — Газпром, ВЭБ и Сбер.
Стоит отметить, что со сменой собственника положение «ТГК-14» в регионах её присутствия заметно упрочилось. Появились долгожданные стратегические проекты развития энергомощностей в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Энергетики планируют задействовать механизм государственно-частного партнёрства в реализации этих планов. В проектах заинтересованы не только региональные власти, но и руководители федерального уровня. В 2022-м и в начале 2023-го на объекты ТГК-14 находились в зоне внимания сенаторов и депутатов Госдумы, руководителей федеральных министерств и помощника Президента Максима Орешкина. Внимание развитию энергетики уделил и Владимир Путин во время визита в Бурятию. Для реализации проектов привлекли государственные институты развития — ИнфраВЭБ и ДОМ.РФ. Сегодня нет никаких сомнений, что в Улан-Удэ начнется реализация завершения строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2, а в Чите — третьей очереди ТЭЦ-1.
Обновление компании дало работникам социальные гарантии и повышение зарплат: в Забайкалье рост составил 13,3%, а Бурятии — 16,8%. Важным шагом 2023 года стало подписание лидерами первичных профсоюзных организаций филиалов «Генерация Бурятия», «Улан-Удэнский энергетический комплекс» и «Теплоэнергосбыт Бурятии» стратегических социальных соглашений по предоставлению социальных гарантий согласно коллективным договорам. Руководством и акционерами ПАО «ТГК-14» при конструктивном взаимодействии с профсоюзами урегулированы разногласия, изысканы дополнительные финансовые возможности для единовременной выплаты при уходе работника в отпуск, а также предоставления компенсации за оплату тепловой и электрической энергии.
— Акционеры и новый топ-менеджмент смогли наладить конструктивный диалог с профсоюзами. В энергокомпании задан курс на дальнейшее развитие и укрепление социального партнерства, работники с помощью профсоюзов принимают активное участие в этом процессе, вносят предложения по самому широкому кругу социальных вопросов, — отмечает генеральный директор ПАО «ТГК-14» Алексей Какаулин. — Наша цель — в активном взаимодействии с профсоюзами грамотно развивать сотрудничество в части социальных гарантий работников для обеспечения достойных условий труда, высокой заработной платы, укрепления здоровья, поддержания культурных и спортивных традиций и улучшения в целом уровня жизни энергетиков.
Также к позитивным изменениям эксперты относят формирование нового совета директоров, в который вошли как независимые директора-энергетики, так и банкиры. Обновился и топ-менеджмент: на ключевые должности назначены опытные сотрудники, прошедшие большой путь в компании и способные справляться со стратегическими задачами.
Фото: ТГК-14
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