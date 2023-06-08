Экономика и бизнес 08.06.2023 в 11:37

МегаФон модернизировал связь в старейшем поселении Бурятии

Жители Баргузина теперь могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом
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Текст: Константин Воронов
МегаФон модернизировал связь в старейшем поселении Бурятии
В Баргузине МегаФон модернизировал базовую станцию и усилил LTE-покрытие на всей территории села. Жители теперь могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с.

Как сообщили в пресс-службе компании, свою историю Баргузин начинает с середины XVII века, когда в одноименной долине был основан казачий острог – первая крепость за Байкалом. Село является одной из популярных точек на экологических маршрутах по Баргузинской долине. Туристам показывают сохранившиеся купеческие дома, рассказывают о жизни ссыльных декабристов братьев Кюхельбекеров и о могучем байкальском ветре, который приносит солнечную погоду и называется Баргузин.

Сегодня село – административный районный центр, в котором проживает около 5 тысяч человек, работают общеобразовательная и спортивная школы, детские сады, учреждения культуры. Инженеры оператора смонтировали дополнительный слой 4G на существующей базовой станции, что позволило расширить зону покрытия и увеличить интернет-скорости. Это обеспечило пользователям быструю загрузку видео, комфортное общение по видеосвязи через мессенджеры и социальные сети, использование цифровых государственных и образовательных сервисов.

«Высокоскоростным интернетом 4G без ограничений теперь можно воспользоваться на всей территории села Баргузин. Это будет способствовать повышению туристической привлекательности исторического места республики, а также сделает более комфортным для местных жителей решение повседневных бытовых вопросов, например, использование мобильных банковских приложений или покупки необходимых товаров в интернет-магазинах», – рассказала директор МегаФон в Бурятии Олеся Степанова.

Фото: предоставлено компанией МегаФон
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