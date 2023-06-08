Экономика и бизнес 08.06.2023 в 17:32

Бизнесменам Бурятии расскажут, как расширить рынки и найти новых клиентов

Для этого в республике пройдет специальный онлайн-практикум
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Текст: Иван Иванов
Бизнесменам Бурятии расскажут, как расширить рынки и найти новых клиентов
Минпромторг Бурятии приглашает предпринимателей на онлайн-практикум на тему: «Как расширить рынки, найти новых клиентов среди российских и зарубежных компаний». Участникам практикума будет представлен обзор мер поддержки Корпорации МСП для производственных компаний, включая льготное кредитование субъектов МСП, снижение административной нагрузки, помощь в области госзакупок, участие в программах выращивания поставщиков, содействие в развитии международного сотрудничества и работу Цифровой платформы МСП.РФ.
 
Спикерами онлайн-практикума выступят: Астапенков Максим Александрович – заместитель руководителя Дирекции международной деятельности АО «Корпорация «МСП» и Громов Валентин Валерьевич – советник Дирекции оказания возмездных услуг и информационного обеспечения в сфере закупок АО «Корпорация МСП».
 
Одной из центральных тем встречи станет презентация работы сервиса «Производственная кооперация и сбыт» на Цифровой платформе МСП.

Сервис с одной стороны собирает и систематизирует сведения об отечественных субъектах МСП – производителях непродовольственных товаров и продуктов питания, а с другой – запросы на закупку и потребности в продукции от крупных заказчиков и ритейлеров. С его помощью пользователи Цифровой платформы МСП могут найти новых поставщиков, наладить сотрудничество с российскими и иностранными компаниями, вывести свою продукцию на полки торговых сетей.
 
Проект программы практикума:

Блок I. Расширение рынков сбыта субъектов МСП

1. Возможности сервиса «Производственная кооперация и сбыт» (4 модуля)
2. Демонстрация функционала сервиса
3. Международная деятельность Корпорации МСП

Блок II Обзор мер поддержки Корпорации МСП для промышленных компаний

1. Льготное кредитование субъектов МСП (ПСК, 1764, ПСК+1764)
2. «Зонтичный» механизм поручительств, согарантия РГО
3. Снижение административной нагрузки. Сервис «360 градусов»
4. Цифровая платформа МСП

Блок III. Помощь в области закупок компаний с госучастием

1. Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков
2. Выращивание поставщиков и офсетные договоры

Вопросы-ответы, обсуждение.
 
Ссылка для регистрации и подключения к трансляции.

Обучение пройдет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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