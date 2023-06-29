Франчайзинг: путь к расширению и укреплению бизнеса

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Если большинство ответов положительные, то можно приступать к созданию франшизы.





Франчайзинг – это способ расширения своего бизнеса за счет привлечения «чужих» инвесторов, которые получают право использовать вашу торговую марку, технологии и концепцию в своей деятельности. Это выгодная схема для обеих сторон: франчайзер получает дополнительный доход и укрепляет свой бренд, а франчайзи получает проверенную модель бизнеса и поддержку от франчайзера.Когда компания хочет развивать свой бизнес, она может предложить другим пользоваться своим именем, технологией и стандартами за определенную плату и с соблюдением определенных правил. Это называется франчайзингом. Компания, которая дает свое имя и технологию, называется франчайзером. Компания, которая получает право на их использование, называется франчайзи. Франчайзинг — это партнерство, в котором обе стороны получают выгоду от опыта и надежности друг друга.Эта модель бизнеса в России активно развивается. По официальным данным, на начало 2020 года в стране было более 2350 франшиз. Но не все они действительно работали по этой модели. Большая часть относилась к сфере услуг.Франчайзинг предоставляет бизнесу множество возможностей, таких как:● быстрый и недорогой вход на новые рынки с минимальными рисками;● освобождение от необходимости управлять региональными филиалами;● укрепление имиджа бренда за счет масштабирования сети;● получение дополнительных доходов от платежей франчайзи.Но франчайзинг не лишен и недостатков, таких как:● зависимость репутации бренда от качества работы франшиз;● сложность контроля за деятельностью франшиз;● риск недоплат или задержек платежей со стороны франшиз;● риск потери успешных франшиз, которые хотят работать самостоятельно и без ограничений.Франчайзинг - это способ развития бизнеса, при котором вы предоставляете другим людям право использовать ваш бренд и технологии за определенную плату. Но не каждый бизнес подходит для этого. Чтобы создать успешную франшизу, нужно удовлетворять следующим условиям и иметь:● прибыльный и проверенный бизнес с работающей экономической моделью;● стандарты и процедуры, которые можно передать и научить других;● уникальные и защищенные методы и технологии ведения бизнеса;● известный и зарегистрированный бренд;● возможность оказывать постоянную поддержку и контроль франчайзи;● успешный опыт воспроизведения своего или нескольких своих предприятий;● письменное описание своего бизнеса и обучающие материалы для франчайзи.Также нужно проанализировать рынок и конкурентов и ответить на такие вопросы:● Есть ли стабильный и высокий спрос на товары или услуги?● Можно ли гарантировать франчайзи достаточную прибыль?● Чем вы отличаетесь от других игроков на рынке?● Можно ли обеспечить франчайзи эксклюзивными или низкими ценами на товар?Если же бизнес:● только начал работать или имеет мало опыта;● не приносит прибыли или окупается долго;● не имеет уникальных методов или технологий.То лучше отложить франчайзинг и сосредоточиться на улучшении своего бизнеса.Прежде чем предлагать свой бизнес в качестве франшизы, необходимо создать франшизную концепцию. Это не только юридический документ, но и комплексный механизм взаимодействия между франчайзером и франчайзи. Для этого следует:● определить свои цели и бизнес-модель;● выделить основные элементы франшизы, преимущества и поддержку для франчайзи;● установить критерии контроля, риски и ответственность сторон;● изучить рынок франшиз в своей сфере и сопоставимых проектах по уровню инвестиций;● составить договор коммерческой концессии, который урегулирует все детали сотрудничества.Таким образом, можно сделать свою франшизу привлекательной и конкурентоспособной.При создании франшизы не допускайте следующих ошибок:● Не пытайтесь создать договор без предварительного анализа рынка и конкурентов.● Не забывайте, что у вас теперь два бизнеса – свой и франчайзинговый. Франчайзинг требует от вас новых знаний и навыков.● Не делайте все самостоятельно. При необходимости обращайтесь к специалистам или консультантам по франчайзингу.Надеемся, что эти советы помогут вам развивать свой бизнес с помощью франчайзинга. Желаем вам успехов!Фото: pixabay.com