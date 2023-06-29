Экономика и бизнес 29.06.2023 в 16:54
Франчайзинг: путь к расширению и укреплению бизнеса
Что нужно, чтобы стать франчайзером
Текст: Иван Иванов
Франчайзинг – это способ расширения своего бизнеса за счет привлечения «чужих» инвесторов, которые получают право использовать вашу торговую марку, технологии и концепцию в своей деятельности. Это выгодная схема для обеих сторон: франчайзер получает дополнительный доход и укрепляет свой бренд, а франчайзи получает проверенную модель бизнеса и поддержку от франчайзера.
Что нужно, чтобы стать франчайзером
Когда компания хочет развивать свой бизнес, она может предложить другим пользоваться своим именем, технологией и стандартами за определенную плату и с соблюдением определенных правил. Это называется франчайзингом. Компания, которая дает свое имя и технологию, называется франчайзером. Компания, которая получает право на их использование, называется франчайзи. Франчайзинг — это партнерство, в котором обе стороны получают выгоду от опыта и надежности друг друга.
Эта модель бизнеса в России активно развивается. По официальным данным, на начало 2020 года в стране было более 2350 франшиз. Но не все они действительно работали по этой модели. Большая часть относилась к сфере услуг.
Франчайзинг предоставляет бизнесу множество возможностей, таких как:
● быстрый и недорогой вход на новые рынки с минимальными рисками;
● освобождение от необходимости управлять региональными филиалами;
● укрепление имиджа бренда за счет масштабирования сети;
● получение дополнительных доходов от платежей франчайзи.
Но франчайзинг не лишен и недостатков, таких как:
● зависимость репутации бренда от качества работы франшиз;
● сложность контроля за деятельностью франшиз;
● риск недоплат или задержек платежей со стороны франшиз;
● риск потери успешных франшиз, которые хотят работать самостоятельно и без ограничений.
Как начать развивать свой бизнес по франчайзингу
Франчайзинг - это способ развития бизнеса, при котором вы предоставляете другим людям право использовать ваш бренд и технологии за определенную плату. Но не каждый бизнес подходит для этого. Чтобы создать успешную франшизу, нужно удовлетворять следующим условиям и иметь:
● прибыльный и проверенный бизнес с работающей экономической моделью;
● стандарты и процедуры, которые можно передать и научить других;
● уникальные и защищенные методы и технологии ведения бизнеса;
● известный и зарегистрированный бренд;
● возможность оказывать постоянную поддержку и контроль франчайзи;
● успешный опыт воспроизведения своего или нескольких своих предприятий;
● письменное описание своего бизнеса и обучающие материалы для франчайзи.
Также нужно проанализировать рынок и конкурентов и ответить на такие вопросы:
● Есть ли стабильный и высокий спрос на товары или услуги?
● Можно ли гарантировать франчайзи достаточную прибыль?
● Чем вы отличаетесь от других игроков на рынке?
● Можно ли обеспечить франчайзи эксклюзивными или низкими ценами на товар?
Если же бизнес:
● только начал работать или имеет мало опыта;
● не приносит прибыли или окупается долго;
● не имеет уникальных методов или технологий.
То лучше отложить франчайзинг и сосредоточиться на улучшении своего бизнеса.
Как создать франшизу
Прежде чем предлагать свой бизнес в качестве франшизы, необходимо создать франшизную концепцию. Это не только юридический документ, но и комплексный механизм взаимодействия между франчайзером и франчайзи. Для этого следует:
● определить свои цели и бизнес-модель;
● выделить основные элементы франшизы, преимущества и поддержку для франчайзи;
● установить критерии контроля, риски и ответственность сторон;
● изучить рынок франшиз в своей сфере и сопоставимых проектах по уровню инвестиций;
● составить договор коммерческой концессии, который урегулирует все детали сотрудничества.
Таким образом, можно сделать свою франшизу привлекательной и конкурентоспособной.
При создании франшизы не допускайте следующих ошибок:
● Не пытайтесь создать договор без предварительного анализа рынка и конкурентов.
● Не забывайте, что у вас теперь два бизнеса – свой и франчайзинговый. Франчайзинг требует от вас новых знаний и навыков.
● Не делайте все самостоятельно. При необходимости обращайтесь к специалистам или консультантам по франчайзингу.
Надеемся, что эти советы помогут вам развивать свой бизнес с помощью франчайзинга. Желаем вам успехов!
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Фото: pixabay.com
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Что нужно, чтобы стать франчайзером
Когда компания хочет развивать свой бизнес, она может предложить другим пользоваться своим именем, технологией и стандартами за определенную плату и с соблюдением определенных правил. Это называется франчайзингом. Компания, которая дает свое имя и технологию, называется франчайзером. Компания, которая получает право на их использование, называется франчайзи. Франчайзинг — это партнерство, в котором обе стороны получают выгоду от опыта и надежности друг друга.
Эта модель бизнеса в России активно развивается. По официальным данным, на начало 2020 года в стране было более 2350 франшиз. Но не все они действительно работали по этой модели. Большая часть относилась к сфере услуг.
Франчайзинг предоставляет бизнесу множество возможностей, таких как:
● быстрый и недорогой вход на новые рынки с минимальными рисками;
● освобождение от необходимости управлять региональными филиалами;
● укрепление имиджа бренда за счет масштабирования сети;
● получение дополнительных доходов от платежей франчайзи.
Но франчайзинг не лишен и недостатков, таких как:
● зависимость репутации бренда от качества работы франшиз;
● сложность контроля за деятельностью франшиз;
● риск недоплат или задержек платежей со стороны франшиз;
● риск потери успешных франшиз, которые хотят работать самостоятельно и без ограничений.
Как начать развивать свой бизнес по франчайзингу
Франчайзинг - это способ развития бизнеса, при котором вы предоставляете другим людям право использовать ваш бренд и технологии за определенную плату. Но не каждый бизнес подходит для этого. Чтобы создать успешную франшизу, нужно удовлетворять следующим условиям и иметь:
● прибыльный и проверенный бизнес с работающей экономической моделью;
● стандарты и процедуры, которые можно передать и научить других;
● уникальные и защищенные методы и технологии ведения бизнеса;
● известный и зарегистрированный бренд;
● возможность оказывать постоянную поддержку и контроль франчайзи;
● успешный опыт воспроизведения своего или нескольких своих предприятий;
● письменное описание своего бизнеса и обучающие материалы для франчайзи.
Также нужно проанализировать рынок и конкурентов и ответить на такие вопросы:
● Есть ли стабильный и высокий спрос на товары или услуги?
● Можно ли гарантировать франчайзи достаточную прибыль?
● Чем вы отличаетесь от других игроков на рынке?
● Можно ли обеспечить франчайзи эксклюзивными или низкими ценами на товар?
Если большинство ответов положительные, то можно приступать к созданию франшизы.
● только начал работать или имеет мало опыта;
● не приносит прибыли или окупается долго;
● не имеет уникальных методов или технологий.
То лучше отложить франчайзинг и сосредоточиться на улучшении своего бизнеса.
Как создать франшизу
Прежде чем предлагать свой бизнес в качестве франшизы, необходимо создать франшизную концепцию. Это не только юридический документ, но и комплексный механизм взаимодействия между франчайзером и франчайзи. Для этого следует:
● определить свои цели и бизнес-модель;
● выделить основные элементы франшизы, преимущества и поддержку для франчайзи;
● установить критерии контроля, риски и ответственность сторон;
● изучить рынок франшиз в своей сфере и сопоставимых проектах по уровню инвестиций;
● составить договор коммерческой концессии, который урегулирует все детали сотрудничества.
Таким образом, можно сделать свою франшизу привлекательной и конкурентоспособной.
При создании франшизы не допускайте следующих ошибок:
● Не пытайтесь создать договор без предварительного анализа рынка и конкурентов.
● Не забывайте, что у вас теперь два бизнеса – свой и франчайзинговый. Франчайзинг требует от вас новых знаний и навыков.
● Не делайте все самостоятельно. При необходимости обращайтесь к специалистам или консультантам по франчайзингу.
Надеемся, что эти советы помогут вам развивать свой бизнес с помощью франчайзинга. Желаем вам успехов!
Реклама. ООО "БИЗНЕСМЕНС". ИНН: 1686019332. Kra23yTmv
Фото: pixabay.com