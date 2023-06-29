Экономика и бизнес 29.06.2023 в 16:54

Франчайзинг: путь к расширению и укреплению бизнеса

Что нужно, чтобы стать франчайзером
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Текст: Иван Иванов
Франчайзинг: путь к расширению и укреплению бизнеса
Франчайзинг – это способ расширения своего бизнеса за счет привлечения «чужих» инвесторов, которые получают право использовать вашу торговую марку, технологии и концепцию в своей деятельности. Это выгодная схема для обеих сторон: франчайзер получает дополнительный доход и укрепляет свой бренд, а франчайзи получает проверенную модель бизнеса и поддержку от франчайзера.

Рекомендуем найти подходящие для вас франшизы на businessmens.ru - здесь они представлены в огромном количестве. Но для начала давайте разберемся, как подготовиться к тому, чтобы стать успешным франчайзером.

 
Что нужно, чтобы стать франчайзером

Когда компания хочет развивать свой бизнес, она может предложить другим пользоваться своим именем, технологией и стандартами за определенную плату и с соблюдением определенных правил. Это называется франчайзингом. Компания, которая дает свое имя и технологию, называется франчайзером. Компания, которая получает право на их использование, называется франчайзи. Франчайзинг — это партнерство, в котором обе стороны получают выгоду от опыта и надежности друг друга.

Эта модель бизнеса в России активно развивается. По официальным данным, на начало 2020 года в стране было более 2350 франшиз. Но не все они действительно работали по этой модели. Большая часть относилась к сфере услуг.

Франчайзинг предоставляет бизнесу множество возможностей, таких как:

●    быстрый и недорогой вход на новые рынки с минимальными рисками;
●    освобождение от необходимости управлять региональными филиалами;
●    укрепление имиджа бренда за счет масштабирования сети;
●    получение дополнительных доходов от платежей франчайзи.

Но франчайзинг не лишен и недостатков, таких как:

●    зависимость репутации бренда от качества работы франшиз;
●    сложность контроля за деятельностью франшиз;
●    риск недоплат или задержек платежей со стороны франшиз;
●    риск потери успешных франшиз, которые хотят работать самостоятельно и без ограничений.

Как начать развивать свой бизнес по франчайзингу

Франчайзинг - это способ развития бизнеса, при котором вы предоставляете другим людям право использовать ваш бренд и технологии за определенную плату. Но не каждый бизнес подходит для этого. Чтобы создать успешную франшизу, нужно удовлетворять следующим условиям и иметь:

●    прибыльный и проверенный бизнес с работающей экономической моделью;
●    стандарты и процедуры, которые можно передать и научить других;
●    уникальные и защищенные методы и технологии ведения бизнеса;
●    известный и зарегистрированный бренд;
●    возможность оказывать постоянную поддержку и контроль франчайзи;
●    успешный опыт воспроизведения своего или нескольких своих предприятий;
●    письменное описание своего бизнеса и обучающие материалы для франчайзи.

Также нужно проанализировать рынок и конкурентов и ответить на такие вопросы:

●    Есть ли стабильный и высокий спрос на товары или услуги?
●    Можно ли гарантировать франчайзи достаточную прибыль?
●    Чем вы отличаетесь от других игроков на рынке?
●    Можно ли обеспечить франчайзи эксклюзивными или низкими ценами на товар?

Если большинство ответов положительные, то можно приступать к созданию франшизы.

Если же бизнес:

●    только начал работать или имеет мало опыта;
●    не приносит прибыли или окупается долго;
●    не имеет уникальных методов или технологий.

То лучше отложить франчайзинг и сосредоточиться на улучшении своего бизнеса.

Как создать франшизу

Прежде чем предлагать свой бизнес в качестве франшизы, необходимо создать франшизную концепцию. Это не только юридический документ, но и комплексный механизм взаимодействия между франчайзером и франчайзи. Для этого следует:

●    определить свои цели и бизнес-модель;
●    выделить основные элементы франшизы, преимущества и поддержку для франчайзи;
●    установить критерии контроля, риски и ответственность сторон;
●    изучить рынок франшиз в своей сфере и сопоставимых проектах по уровню инвестиций;
●    составить договор коммерческой концессии, который урегулирует все детали сотрудничества.

Таким образом, можно сделать свою франшизу привлекательной и конкурентоспособной.

При создании франшизы не допускайте следующих ошибок:

●    Не пытайтесь создать договор без предварительного анализа рынка и конкурентов.
●    Не забывайте, что у вас теперь два бизнеса – свой и франчайзинговый. Франчайзинг требует от вас новых знаний и навыков.
●    Не делайте все самостоятельно. При необходимости обращайтесь к специалистам или консультантам по франчайзингу.

Надеемся, что эти советы помогут вам развивать свой бизнес с помощью франчайзинга. Желаем вам успехов!

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Фото: pixabay.com

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