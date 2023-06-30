Экономика и бизнес 30.06.2023 в 11:41

«Цифровая» навигация

МегаФон и речники обеспечат безопасное судоходство
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Текст: Константин Воронов
«Цифровая» навигация
МегаФон поможет обеспечить безопасное прохождение пассажирских и грузовых судов в Камском бассейне. Плавучие навигационные знаки по сети оператора смогут передавать информацию о местоположении, корректном включении и отключении светового сигнала, аварийных или чрезвычайных ситуациях для принятия оперативных решений специалистами Администрации Камского бассейна внутренних водных путей.

ФБУ «Администрация «Камводпуть» работает на территории четырех регионов – в Пермском крае, Удмуртии, Республиках Башкортостан и Татарстан. В Пермском крае контроль и безопасность на территории 1921 км водных путей федерального и местного значения обеспечивают буи, оснащенные цифровыми носителями оператора. Система удаленного мониторинга позволяет получить данные о ситуации на участках повышенного внимания и в труднодоступных местах, например, при затоплении оборудования или выведении из строя при получении удара.

«Мы впервые участвуем в проекте по обеспечению безопасности на водных артериях Камы и ее притоков. МегаФон – лидер по качеству сети среди российских сотовых операторов. Уверены, что широкое покрытие сети позволит партнерам контролировать обстановку в период навигации и получать достоверную информацию для принятия оперативных действий», – отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Река Кама и ее притоки являются частью Единой глубоководной системы европейской части России, которая связывает крупные порты Прикамья с Транссибирской магистралью. Только за навигацию прошлого года в Камском бассейне перевезено свыше 12 миллионов тонн груза и более 120 тысяч человек.

«Для организации безопасного судоходства на внутренних водных путях Камского бассейна мы используем 50 «цифровых» навигационных знаков. При выборе партнера нам была важна широкая зона покрытия, в том числе в удаленных и труднодоступных местах, где расположены буи. МегаФон обеспечивает связь на этой территории, поэтому сеть оператора также используют и наши сотрудники, работающие в бригадах по обслуживанию судоходной обстановки», – рассказал производитель капитальных, выправительных и путевых работ Верхне-Камского района водных путей и судоходства Максим Воронцов.

Фото: pixabay.com
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