Экономика и бизнес 31.07.2023 в 14:21

«Ростелеком» обеспечил связью чемпионат России по стрельбе из лука

Прямая трансляция заседаний прошла на «Матч ТВ» и видеохостингах
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Текст: Константин Воронов
«Ростелеком» обеспечил связью чемпионат России по стрельбе из лука
Забайкальская федерация стрельбы из лука поблагодарила «Ростелеком» за помощь в организации российского чемпионата, который прошел в поселке Агинское Забайкальского края. Оператор обеспечил спортивное мероприятие высокоскоростным интернет-каналом для проведения прямой трансляции на «Матч ТВ» и видеохостингах.

В этом году чемпионат по стрельбе из лука собрал более 300 лучших спортсменов, в том числе 60 заслуженных мастеров спорта и мастеров спорта международного класса.

«Уровень организации чемпионата превзошел даже некоторые международные соревнования. Оформление стадиона, подготовка поля и дорожек, установка экрана — все соответствовало нормам, почти как на Олимпийских играх», — отметил президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

В Забайкалье стрельба из лука является национальным видом спорта, поэтому символично, что соревнования прошли на территории края. Впервые чемпионат России по стрельбе из лука прошел поселке Агинское ровно 50 лет назад — в 1973 году.

«Проведение чемпионата именно на территории края — не случайность: сегодня каждый третий спортсмен сборной команды России — это забайкальский лучник. Спасибо “Ростелекому” за качественный и надежный интернет, благодаря которому успешно прошли онлайн-трансляции на телевидении и в интернете. У зрителей была возможность все четыре дня соревнований наблюдать онлайн за всеми играми, от квалификации до финала. Только в первый день чемпионат посмотрели боле 10 000 болельщиков. Благодаря современным телекоммуникационным возможностям становится больше любителей стрельбы из лука», — отметил Цырен Бальжиров, исполнительный директор региональной спортивной общественной организации «Забайкальская федерация стрельбы из лука».

«"Ростелеком" традиционно выступает техническим партнером спортивных соревнований международного, федерального и регионального уровней. Для нас это одновременно почетно и ответственно, потому что мероприятие должно пройти без сбоев и на очень высоком уровне. Чемпионат стал большим событием и для участников, и для болельщиков. Рады, что увидеть зрелищное открытие и финал смогли все желающие», — рассказала заместитель директора Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Надежда Ельчанинова.

В декабре 2023 года в Чите пройдут Международные соревнования по стрельбе из лука на призы чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР В.Е. Ешеева.

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
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