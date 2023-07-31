«Ростелеком» обеспечил связью чемпионат России по стрельбе из лука

Забайкальская федерация стрельбы из лука поблагодарила «Ростелеком» за помощь в организации российского чемпионата, который прошел в поселке Агинское Забайкальского края. Оператор обеспечил спортивное мероприятие высокоскоростным интернет-каналом для проведения прямой трансляции на «Матч ТВ» и видеохостингах.В этом году чемпионат по стрельбе из лука собрал более 300 лучших спортсменов, в том числе 60 заслуженных мастеров спорта и мастеров спорта международного класса.«Уровень организации чемпионата превзошел даже некоторые международные соревнования. Оформление стадиона, подготовка поля и дорожек, установка экрана — все соответствовало нормам, почти как на Олимпийских играх», — отметил президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.В Забайкалье стрельба из лука является национальным видом спорта, поэтому символично, что соревнования прошли на территории края. Впервые чемпионат России по стрельбе из лука прошел поселке Агинское ровно 50 лет назад — в 1973 году.«Проведение чемпионата именно на территории края — не случайность: сегодня каждый третий спортсмен сборной команды России — это забайкальский лучник. Спасибо “Ростелекому” за качественный и надежный интернет, благодаря которому успешно прошли онлайн-трансляции на телевидении и в интернете. У зрителей была возможность все четыре дня соревнований наблюдать онлайн за всеми играми, от квалификации до финала. Только в первый день чемпионат посмотрели боле 10 000 болельщиков. Благодаря современным телекоммуникационным возможностям становится больше любителей стрельбы из лука», — отметил Цырен Бальжиров, исполнительный директор региональной спортивной общественной организации «Забайкальская федерация стрельбы из лука».«"Ростелеком" традиционно выступает техническим партнером спортивных соревнований международного, федерального и регионального уровней. Для нас это одновременно почетно и ответственно, потому что мероприятие должно пройти без сбоев и на очень высоком уровне. Чемпионат стал большим событием и для участников, и для болельщиков. Рады, что увидеть зрелищное открытие и финал смогли все желающие», — рассказала заместитель директора Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Надежда Ельчанинова.В декабре 2023 года в Чите пройдут Международные соревнования по стрельбе из лука на призы чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР В.Е. Ешеева.Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»