Экономика и бизнес 04.08.2023 в 15:16

В Бурятии у жителей Бичуры появились интернет и Wink «Ростелекома»

Спрос на подключение в райцентре оказался высоким
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии у жителей Бичуры появились интернет и Wink «Ростелекома»
«Ростелеком» построил оптическую сеть в поселке Бичура. Как сообщили в пресс-службе компании, монтажные работы прошли в рамках инвестиционной программы оператора и завершились накануне 300-летия населенного пункта. Теперь жители самого крупного в Забайкалье старообрядческого села могут подключить сразу несколько услуг: безлимитный домашний интернет, мобильную связь, интерактивное ТВ, видеосервис Wink и видеонаблюдение.

Сотрудники компании подключают новых пользователей, а также переключают существующих абонентов с медных на современные линии связи по технологии GPON, которая гарантирует высокую скорость интернета и позволяет пользоваться любыми цифровыми сервисами. Спрос на подключение высокий — жители Бичуры начали подавать предварительные заявки еще весной. В июле на оптические линии связи «переехали» уже 300 домохозяйств.

«Жители Бичуры, которые прежде пользовались услугами “Ростелекома”, а теперь перешли с меди на оптику, ощутили огромную разницу. Во-первых, у них увеличилась скорость и качество интернета. Во-вторых, появилась возможность выбрать тариф, в котором будут объединены любые две, три или сразу четыре необходимые услуги, и платить меньше. Экономия при подключении пакетом в сравнении с покупкой этих же услуг отдельно — от 40 процентов», — рассказала Татьяна Борисова, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Бурятского филиала ПАО «Ростелеком».

Благодаря интерактивному ТВ «Ростелекома» жители сел могут смотреть республиканские новости и местный контент на телеканалах «Ариг Ус», «Тивиком», «Буряад ТВ», «АТВ», ГТРК «Бурятия», вещающих на бурятском и русском языках.

 «Интернет дома — это больше, чем услуга. Это возможность быть в одном информационном поле со всем миром. Общаться, работать, решать социально значимые задачи вне зависимости от того, живет человек — в Улан-Удэ или в любом населенном пункте республике. Рад, что накануне дня рождения Бичуры у жителей появилась возможность подключить интернет и цифровые сервисы», — отметил Евгений Луковников, заместитель председателя правительства Республики Бурятия.

Жители Бичуры могут оформить заявку на подключение интернета и на сайте компании «Ростелеком» или в контакт-центре по бесплатному номеру 8 800 1000 800 Специалисты компании помогут подобрать необходимое оборудование, оптимальный тарифный план и согласуют удобные дату и время для инсталяции.

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
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