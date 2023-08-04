В Бурятии у жителей Бичуры появились интернет и Wink «Ростелекома»

«Ростелеком» построил оптическую сеть в поселке Бичура. Как сообщили в пресс-службе компании, монтажные работы прошли в рамках инвестиционной программы оператора и завершились накануне 300-летия населенного пункта. Теперь жители самого крупного в Забайкалье старообрядческого села могут подключить сразу несколько услуг: безлимитный домашний интернет, мобильную связь, интерактивное ТВ, видеосервис Wink и видеонаблюдение.Сотрудники компании подключают новых пользователей, а также переключают существующих абонентов с медных на современные линии связи по технологии GPON, которая гарантирует высокую скорость интернета и позволяет пользоваться любыми цифровыми сервисами. Спрос на подключение высокий — жители Бичуры начали подавать предварительные заявки еще весной. В июле на оптические линии связи «переехали» уже 300 домохозяйств.«Жители Бичуры, которые прежде пользовались услугами “Ростелекома”, а теперь перешли с меди на оптику, ощутили огромную разницу. Во-первых, у них увеличилась скорость и качество интернета. Во-вторых, появилась возможность выбрать тариф, в котором будут объединены любые две, три или сразу четыре необходимые услуги, и платить меньше. Экономия при подключении пакетом в сравнении с покупкой этих же услуг отдельно — от 40 процентов», — рассказала Татьяна Борисова, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Бурятского филиала ПАО «Ростелеком».Благодаря интерактивному ТВ «Ростелекома» жители сел могут смотреть республиканские новости и местный контент на телеканалах «Ариг Ус», «Тивиком», «Буряад ТВ», «АТВ», ГТРК «Бурятия», вещающих на бурятском и русском языках.«Интернет дома — это больше, чем услуга. Это возможность быть в одном информационном поле со всем миром. Общаться, работать, решать социально значимые задачи вне зависимости от того, живет человек — в Улан-Удэ или в любом населенном пункте республике. Рад, что накануне дня рождения Бичуры у жителей появилась возможность подключить интернет и цифровые сервисы», — отметил Евгений Луковников, заместитель председателя правительства Республики Бурятия.Жители Бичуры могут оформить заявку на подключение интернета и на сайте компании «Ростелеком» или в контакт-центре по бесплатному номеру 8 800 1000 800 Специалисты компании помогут подобрать необходимое оборудование, оптимальный тарифный план и согласуют удобные дату и время для инсталяции.Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»