Что такое платформа МСП.РФ?

Цифровая платформа МСП – государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать бизнес. Платформа разработана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».Платформа МСП.РФ предоставляет простые и бесплатные сервисы для вашего бизнеса. На ней вы можете проверить надежность контрагента, скачать шаблоны документов или подать заявку на услугу.С помощью этой платформы вы получаете доступ ко всем мерам государственной поддержки для бизнеса в удобном онлайн-формате. Она разработана для экономии времени индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и самозанятых, а также для обеспечения понятного и прозрачного взаимодействия с государственными органами.Полный список сервисов можно найти на официальном сайте МСП.РФ.Авторизация через Госуслуги позволяет создать полный и достоверный цифровой профиль предпринимателя. МСП.РФ соберет данные о вашем бизнесе из ФНС и других официальных источников и сформирует индивидуальный перечень мер поддержки, которые доступны для вас прямо сейчас. Таким образом предпринимателю не нужно самостоятельно изучать критерии для получения той или иной услуги и выяснять, подходит ли его бизнес под указанные параметры.А еще, вам не придется тратить время на заполнение формы на получение мер поддержки. Платформа все сделает за вас. Если есть какие-либо ограничения, не позволяющие воспользоваться поддержкой, МСП.РФ также подскажет вам об этом.С 2023 года подать заявку на многие региональные меры поддержки можно только на МСП.РФ. Все актуальные услуги центра «Мой бизнес» отображаются в разделе «Сервисы/Региональные меры поддержки». Это сделано для удобства предпринимателя: платформа проанализирует цифровой профиль вашего бизнеса и предложит все доступные меры поддержки. А кроме того, вам не нужно вручную заполнять заявку на услугу, МСП.РФ сделает это за вас.Шаг 1. Авторизуйтесь на сайте МСП.РФ через ваш профиль на Госуслугах.Шаг 2. Кликните на раздел «Сервисы»Шаг 3. В разделе «Сервисы» выберите пункт «Региональные меры поддержки»Шаг 4. В разделе «Региональные меры поддержки» кликните на кнопку «Получить поддержку»Шаг 5. На экране появится перечень региональных мер поддержки, которые доступны для вас.Также вы можете посмотреть персональную подборку мер поддержки по специальной ссылке. Подборка автоматически сформируется в личном кабинете сразу после авторизации на МСП.РФ.- Помимо региональных мер поддержки пользователям Цифровой платформы МСП доступны более 20 федеральных сервисов, среди которых: антикризисные меры поддержки бизнеса, расчет рейтинга бизнеса, конструктор документов, производственная кооперация и сбыт, льготный лизинг оборудования, бизнес-обучение, регистрация бизнеса онлайн с интерактивным подбором оптимальной организационно-правовой формы и налогового режима, получение кредита до 10 млн рублей с возможностью подать заявку одновременно в несколько банков и другие, - отметил Виктор Винокурцев, министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.На МСП.РФ начинающие предприниматели могут пройти короткий тест о бизнесе. На основании результатов платформа определит оптимальную правовую форму и налоговый режим.Далее вы можете сразу же оформить заявку на регистрацию бизнеса: без визита в налоговую службу и без уплаты госпошлины.Проверка электронной подписи также осуществляется онлайн.В платформу интегрированы сервисы по бизнес-обучению. Программы ориентированы как на опытных, так и начинающих предпринимателей.В личном кабинете вы найдете тесты для экспресс-проверки ваших компетенций. На основании результатов платформа сформирует для вас персональные рекомендации по развитию личностных и профессиональных навыков.Также платформа дает возможность найти персонального наставника по направлению, которое вам нужно «подтянуть». А опытные предприниматели, уверенные в своих компетенциях, могут попробовать себя в качестве ментора для новичков.Если у вас остались вопросы, обратитесь на горячую линию центра «Мой бизнес» по телефону 8-800-30-30-123. Мы поможем вам!