Москва огорчила «Агрохолдинг «Молоко Бурятии»

Непримиримые споры, которые сопровождают процесс банкротства бывшего флагмана молочной отрасти Бурятии АО «Молоко Бурятии», докатились аж до Москвы. В частности, до Верховного суда РФ дошел спор по поводу сделок по покупке «Агрохолдингом» «молочных» земельных участков на ул. Боевой в Улан-Удэ и некоторых иных дорогостоящих объектов недвижимости. Дойти то дошел, но в Москве дали «Агрохолдингу», как говорится, от ворот поворот.Спорные сделки купли-продажи были между АО «Молоко Бурятии» (продавец) и ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» (покупатель). По факту обе компании находятся на одной территории. После того, как АО «Молоко Бурятии» нацелилось на путь банкротства, руководители стали переводить имущество и другие активы в «Агрохолдинг». Затем с ростом громадных долгов перед кредиторами прежнее руководство покинуло обе фирмы, а новое руководство «Агрохолдинга» пыталось доказать, что имущество и активы не были подарены компании, что все платежи по обязательствам перед АО «Молоко Бурятии» выполнены. Однако, как утверждают в судах прежние руководители компаний, вся бухгалтерская документация сгорела, а оригиналы соглашений и договоров просто пропали. Теперь, пропадая в судах, «Агрохолдинг» пытается доказать, что имущество от обанкроченного «Молока Бурятии» получено ими небезвозмездно.На этот раз предметом спора были два земельных участка по ул. Боевой, а также четыре здания: КНС, компрессорного цеха, насосной с артезианской скважиной и водопроводной станции. Стоимость договоров, суммарно, составила почти 20 млн рублей.Когда АО «Молоко Бурятии» попало под банкротство, вокруг сделок сразу вспыхнул скандал. Конкурсный управляющий Юлия Рыбаченок решила добиться признания их недействительными и возвращения имущества в конкурсную массу должника. В ходе банкротства все включенное в конкурсную массу, как известно, продают, чтобы постараться погасить как можно больше долгов банкрота.Дело о банкротстве АО возбуждено 18.09.2017, а сделки совершены 19.05.2017 (вскоре был зарегистрирован и переход права). То есть сделки прошли за четыре месяца до возбуждения дела о банкротстве и попали в так называемый период подозрительности, определенный законом.Был подан иск о признании сделок недействительными.Как выяснилось в суде, продавец и покупатель были довольно тесно связаны между собой. Так, участником и руководителем ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» на определенном отрезке времени был Юрий Тармаев. Он же в свое время являлся крупным акционером АО «Молоко Бурятии». Г-н Тармаев также известен, как экс-депутат Госдумы РФ, проходящий банкротство в качестве физлица.Были обнаружены признаки фактической аффилированности. Через несколько месяцев после купли-продажи фирмы заключили соглашение, во исполнение которого «Агрохолдинг» купил с целью реструктуризации у разных кредиторов их право требования с АО «Молоко Бурятии» накопившихся долгов.Вообще главное внимание Фемида сосредоточила на таких резонных вопросах – были ли стороны аффилированы и оплачено ли имущество покупателем.Последнее оказалось действительно не очень понятным. В суде фигурировали какие-то копии квитанций, соглашения о зачете платежей, соглашения о зачете взаимных требований, но в целом это выглядело для суда неубедительно.«Представлена копия квитанции №50 от 13.03.2018, в которой основанием платежа указано «аренда автомобиля», - в частности, удивилась Фемида.Учитывая аффилированность сторон, суд неоднократно предлагал представить оригиналы спорных договоров, платежных документов, соглашений и т. д. Однако оригиналы указанных документов ответчиком не представлены.Рассмотрев всевозможные аспекты, Фемида удовлетворила иск конкурсного управляющего Юлии Рыбаченок.«У конкурсного управляющего отсутствуют сведения об оплате ответчиком по договорам купли-продажи», - указал суд первой инстанции. Он критически отнесся к представленным ответчиком документам и пришел к выводу, что имущество было «передано безвозмездно»Еще сделан вывод, что АО «Молоко Бурятия» причинен вред, так как фирма лишилась ликвидного имущества, за счет которого возможно рассчитаться с кредиторами. Одновременно с отменой сделок суд постановил вернуть недвижимость в конкурсную массу банкротного АО «Молоко Бурятии».Лишиться земельных участков на ул. Боевой (и иного имущества на миллионы рублей), думаем, было бы серьезным ударом для ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии». Поэтому он бился до конца. Усилия «агрохолдинговских» юристов имели успех – в феврале текущего года суд второй инстанции отменил описанное выше решение и принял новое – отказать Юлии Рыбаченок в признании сделок недействительными.Но в данном сюжете это был единственный юридический успех «Агрохолдинга». Юлия Рыбаченок подала кассационную жалобу. Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа (г. Иркутск) «одернул» своих коллег из апелляционной инстанции, поддержавших имущественные интересы «Агрохолдинга».В целом отметим, что проданные два участка земли на ул. Боевой и несколько зданий важны, так как составляют с имуществом, уже включенным в конкурсную массу, единый производственный комплекс.Кассационный суд указал на промахи и ошибки, допущенные апелляционной инстанцией.Судьи-«апелляционщики», конечно, согласились, что спорные сделки были совершены между аффилированными структурами (как и констатировал суд первой инстанции). Но вот по поводу оплаты по сделкам «апелляционщикам» надо было, как оказалось, подумать получше… В данном случае им надо было применить повышенный стандарт доказывания, чего не сделано.«Напротив, суд первой инстанции, учитывая аффилированность сторон, неоднократно предлагал представить оригиналы спорных договоров, платежных документов, соглашений, раскрыть обстоятельства, за счет каких денежных средств произведена оплата за спорные объекты, в связи с тем, что частично расчеты производились наличными средствами. Между тем ответчик не предоставил документы, подтверждающие финансовую возможность оплаты наличными денежными средствами. Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства оприходования должником наличных денежных средств, полученных по спорным квитанциям…» - похвалили в Иркутске бурятскую Фемиду по поводу одной сделки купли-продажи.По другой купле-продаже «апелляционщиков» упрекнули тем, что они, установив отсутствие каких-либо документов, подтверждающих оплату по сделке, тем не менее признали ее состоявшейся, исходя из косвенных доказательств – опираясь на отчетность ответчика, где указывалось снижение размера задолженности.«Оценивая договор купли-продажи земельного участка, суд апелляционной инстанции также не учел аффилированность сторон сделки, позволяющую оформлять правоотношения между такими сторонами лишь формально», - особо подчеркнул суд округа.Напомнив, что у АО «Молоко Бурятии» на дату сделок были неисполненные обязательства перед массой кредиторов, а возмездность сделок не доказана, суд третьей инстанции пришел к мысли, что это все предполагает «наличие цели причинения вреда имущественным правам кредиторов, учитывая, что из имущественной сферы должника (АО «Молоко Бурятии». - Прим. ред.) в пользу аффилированного с ним лица («Агрохолдинг «Молоко Бурятии»), следовательно, осведомленного о цели совершения сделки, выбыло ликвидное имущество».Поразмышляв о «вредоносном» целеполагании, кассационный суд подытожил, что у апелляционного суда не было правовых оснований отменять решение бурятского суда.Узнав об этом, в «Агрохолдинге», наверное, почувствовали, что теряют юридическую точку опоры, которая уходит из-под ног вместе с многомиллионным имуществом.Последовала отчаянная попытка перенести рассмотрение непримиримого спора в Верховный суд РФ. ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» подало жалобу в Москву – ходатайствовало об отмене решений бурятского и иркутского судов.В Верховном суде страны, ознакомившись с материалами, отказались выносить спор на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ.«Разрешая спор, суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд округа, исходил из совершения сделок аффилированными лицами при наличии у должника признаков неплатежеспособности и отсутствии бесспорных доказательств встречного исполнения по договорам. В результате оспариваемых сделок из имущественной массы должника выбыл ликвидный актив. Изложенные в жалобах доводы, которые сводятся к установлению иных обстоятельств по спору, не подтверждают существенных нарушений судами норм права, рассматривались и получили соответствующую оценку», - подытожил федеральный судья Капкаев в Москве.«Агрохолдинг» теряет свои активы. Победу в этом противостоянии можно назвать крупным успехом Юлии Рыбаченок. Это были не единственные оспариваемые ею сделки по отчуждению имущества АО «Молоко Бурятии». Есть и другие, но они помельче.Фото: «Номер один»