МегаФон запустил современную связь в самом грибном селе Бурятии

Передача данных в сети четвертого поколения стала доступна жителям Каленово в Иволгинском районе Бурятии. МегаФон запустил на территории села новую базовую станцию и обеспечил абонентов современной связью стандарта LTE.Каленово – старинное село, которому больше 250 лет. Сегодня здесь проживает около тысячи человек. Из столицы республики – Улан-Удэ – доехать до Каленово можно за час. В сезон сюда съезжаются сотни любителей тихой охоты за груздями, маслятами, лисичками. Зимой недалеко от села работает лыжная база, где проводят время поклонники активного отдыха.МегаФон впервые установил свою базовую станцию в этом населенном пункте. Телеком-оборудование поддерживает 4G и обеспечивает высокие мобильные интернет-скорости, а во время голосового общения - чистый звук за счет включения технологии VoLTE. Устойчивый сигнал покрывает всю территорию села, абоненты могут без ограничений выходить в сеть как на улице, так и внутри помещений.Средняя скорость мобильного интернета в Каленово достигает 25 Мбит/с. У абонентов появилась возможность комфортно пользоваться цифровыми государственными и финансовыми сервисами, передавать большой объем данных через мессенджеры и социальные сети. В сельской школе, которая больше ста лет работает в Каленово, педагоги и ученики мобильный интернет теперь могут использовать для образовательных целей.«Качественная связь в малых населенных пунктах сегодня является важным элементом комфортного проживания. Люди хотят без ограничений общаться с близкими, воспользоваться мобильным интернетом тогда, когда это им необходимо. Устойчивая связь обеспечивает в том числе и безопасность – с помощью смартфона можно вызвать спецслужбы, попросить о помощи. Поэтому мы развиваем мобильную сеть в небольших селениях – строим новые базовые станции и модернизируем уже существующую инфраструктуру», - рассказала директор МегаФона в Бурятии Олеся Степанова.Фото: предоставлено компанией МегаФон