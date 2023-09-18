Застройщикам в Улан-Удэ "закрутят гайки"

В столице Бурятии скорректируют Правила застройки и землепользования. Облик многоэтажных домов, которые будут возводиться, надо будет заранее утверждать - цвет дома, элементы здания, остекление, подсветку, материалы отделки фасада и др.Определены несколько приоритетных зон - ул. Бабушкина, Зои Космодемьянской, Боевая, Гагарина и др. Всего, около десяти зон. Но их количество будет увеличиваться. Кстати, потом новую практику распространят и на коммерческую недвижимость.Изменения вскоре будут представлены на сессии горсовета. В целом, муниципальные депутаты настроены по отношению к нововведениям положительно.