Экономика и бизнес 18.09.2023 в 13:34
Застройщикам в Улан-Удэ "закрутят гайки"
Архитектурно-градостроительный облик будущих многоэтажек надо будет согласовывать с мэрией
Текст: Евгения Гармаева
В столице Бурятии скорректируют Правила застройки и землепользования. Облик многоэтажных домов, которые будут возводиться, надо будет заранее утверждать - цвет дома, элементы здания, остекление, подсветку, материалы отделки фасада и др.
Определены несколько приоритетных зон - ул. Бабушкина, Зои Космодемьянской, Боевая, Гагарина и др. Всего, около десяти зон. Но их количество будет увеличиваться. Кстати, потом новую практику распространят и на коммерческую недвижимость.
Изменения вскоре будут представлены на сессии горсовета. В целом, муниципальные депутаты настроены по отношению к нововведениям положительно.
Фото: Номер один
Определены несколько приоритетных зон - ул. Бабушкина, Зои Космодемьянской, Боевая, Гагарина и др. Всего, около десяти зон. Но их количество будет увеличиваться. Кстати, потом новую практику распространят и на коммерческую недвижимость.
Изменения вскоре будут представлены на сессии горсовета. В целом, муниципальные депутаты настроены по отношению к нововведениям положительно.
Фото: Номер один