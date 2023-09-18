Экономика и бизнес 18.09.2023 в 13:34

Застройщикам в Улан-Удэ "закрутят гайки"

Архитектурно-градостроительный облик будущих многоэтажек надо будет согласовывать с мэрией
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Застройщикам в Улан-Удэ "закрутят гайки"
В столице Бурятии скорректируют Правила застройки и землепользования. Облик многоэтажных домов, которые будут возводиться, надо будет заранее утверждать - цвет дома, элементы здания, остекление, подсветку, материалы отделки фасада и др.

Определены несколько приоритетных зон - ул. Бабушкина, Зои Космодемьянской, Боевая, Гагарина и др. Всего, около десяти зон. Но их количество будет увеличиваться. Кстати, потом новую практику распространят и на коммерческую недвижимость.

Изменения вскоре будут представлены на сессии горсовета. В целом, муниципальные депутаты настроены по отношению к нововведениям положительно.



Фото: Номер один
Теги
строительство столица бурятии

Все новости

Застройщикам в Улан-Удэ "закрутят гайки"
18.09.2023 в 13:34
Мэрия Улан-Удэ твердо обещает провести слушания по суперколонии на Стеклозаводе
18.09.2023 в 12:58
В Бурятии Дамба Аюшеев поведал о посещении НЛО
18.09.2023 в 12:31
В Бурятии возбудили уголовное дело на лесного контрабандиста
18.09.2023 в 12:20
В Бурятии пожилой водитель умер прямо на дороге
18.09.2023 в 11:49
В Бурятии взломали аккаунт зампреда правительства
18.09.2023 в 11:43
В Бурятии энергетики заволокитили обращение ветерана войны
18.09.2023 в 11:17
Журавли из Бурятии полетели к местам зимовки
18.09.2023 в 11:08
Из лесов Улан-Удэ вывезли 320 кубов мусора
18.09.2023 в 10:26
Крупный пожар потушили в Тарбагатайском районе Бурятии
18.09.2023 в 10:20
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 сентября

Читайте также
Монголия и США открывают небо
Правительство Монголии одобрило соглашение с США о воздушном сообщении
14.09.2023 в 16:23
«Ростелеком» помог провести прямой эфир фермерского фестиваля «СВОЁ»
Увидеть продукцию фермеров республики смогли зрители телеканала и пользователи видеохостингов
14.09.2023 в 12:13
В Бурятии СФР перечислил 15 млн рублей на трудоустройство безработных
С заявлениями на субсидии обратился 71 работодатель, на работу принято 363 человека
14.09.2023 в 11:21
В Улан-Удэ ищут владельцев 32 гаражей
Их просят явиться в администрацию Железнодорожного района
13.09.2023 в 16:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru