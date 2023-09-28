Экономика и бизнес 28.09.2023 в 13:43

ОАО «РЖД» будет «выращивать» поставщиков

В программе могут участвовать представители малого и среднего бизнеса Бурятии
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Текст: Иван Иванов
ОАО «РЖД» будет «выращивать» поставщиков
Российские железные дороги объявили начало отбора заявок на участие в программе по развитию субъектов МСП для их дальнейшего участия в закупках («выращивание»). Он пройдет со 2 по 18 октября на Цифровой платформе МСП.РФ. Программой по развитию поставщиков определены следующие цели реализации:

- увеличение количества квалифицированных и конкурентоспособных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) среди субъектов МСП — потенциальных участников закупок товаров (работ, услуг);

- повышение качества закупочной деятельности ОАО «РЖД»; создание условий для повышения уровня готовности субъектов МСП к использованию новых технологий;

- модернизация технологических и управленческих процессов ОАО «РЖД».

В рамках предстоящего отбора заказчик будет рассматривать заявки от субъектов МСП, зарегистрированных на территории Амурской области и Республики Бурятия, — поставщиков лесопиломатериалов. По результатам рассмотрения заявок будет отобран один участник, с которым будет заключен офсетный договор на поставку лесопиломатериалов в рамках реализации программы развития поставщиков. Извещение о проведении конкурса размещено на электронной площадке «РТС-Тендер».

Также заказчик будет рассматривать заявки от субъектов МСП, зарегистрированных на территории Амурской области и Республики Бурятия – поставщиков питьевой воды. Здесь также будет отобран один участник, с которым будет заключен офсетный договор на поставку питьевой воды. С извещением о проведении конкурса можно ознакомиться на электронной площадке.

Для участника программы по развитию поставщиков будут разработана индивидуальная карта развития, которая может включать следующие меры поддержки:

- правовая поддержка;
- методическая поддержка;
- информационная поддержка;
- организационная поддержка;
- заключение офсетного договора.

Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщили в Минпромторге Бурятии.

Фото: russianstock.ru
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