ОАО «РЖД» будет «выращивать» поставщиков

Российские железные дороги объявили начало отбора заявок на участие в программе по развитию субъектов МСП для их дальнейшего участия в закупках («выращивание»). Он пройдет со 2 по 18 октября на Цифровой платформе МСП.РФ. Программой по развитию поставщиков определены следующие цели реализации:- увеличение количества квалифицированных и конкурентоспособных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) среди субъектов МСП — потенциальных участников закупок товаров (работ, услуг);- повышение качества закупочной деятельности ОАО «РЖД»; создание условий для повышения уровня готовности субъектов МСП к использованию новых технологий;- модернизация технологических и управленческих процессов ОАО «РЖД».В рамках предстоящего отбора заказчик будет рассматривать заявки от субъектов МСП, зарегистрированных на территории Амурской области и Республики Бурятия, — поставщиков лесопиломатериалов. По результатам рассмотрения заявок будет отобран один участник, с которым будет заключен офсетный договор на поставку лесопиломатериалов в рамках реализации программы развития поставщиков. Извещение о проведении конкурса размещено на электронной площадке «РТС-Тендер».Также заказчик будет рассматривать заявки от субъектов МСП, зарегистрированных на территории Амурской области и Республики Бурятия – поставщиков питьевой воды. Здесь также будет отобран один участник, с которым будет заключен офсетный договор на поставку питьевой воды. С извещением о проведении конкурса можно ознакомиться на электронной площадке.Для участника программы по развитию поставщиков будут разработана индивидуальная карта развития, которая может включать следующие меры поддержки:- правовая поддержка;- методическая поддержка;- информационная поддержка;- организационная поддержка;- заключение офсетного договора.Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщили в Минпромторге Бурятии.Фото: russianstock.ru