Экономика и бизнес 28.09.2023 в 16:08
В Бурятии пройдет вебинар по основам финансовой грамотности
Обучение состоится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
Текст: Иван Иванов
На вебинаре участники узнают, как рассчитать прибыль, составить план денежного потока, рассчитать точку безубыточности, рентабельность и срок окупаемости бизнеса, как привлечь финансовые ресурсы.
Спикером выступит Елена Макарова - кандидат экономических наук, магистр юриспруденции, основатель Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», автор книги «Юридические хитрости для вашего бизнеса».
Вебинар пройдет 4 октября. Регистрация по ссылке.
Мероприятие проводится для субъектов малого и среднего предпринимательства Бурятии, а также для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности. По окончании вебинара все участники получат сертификаты в электронном виде. Организатор вебинара - центр предпринимательства «Мой бизнес» при Минпромторге Бурятии.
Спикером выступит Елена Макарова - кандидат экономических наук, магистр юриспруденции, основатель Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», автор книги «Юридические хитрости для вашего бизнеса».
Вебинар пройдет 4 октября. Регистрация по ссылке.
Мероприятие проводится для субъектов малого и среднего предпринимательства Бурятии, а также для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности. По окончании вебинара все участники получат сертификаты в электронном виде. Организатор вебинара - центр предпринимательства «Мой бизнес» при Минпромторге Бурятии.