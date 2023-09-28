Экономика и бизнес 28.09.2023 в 16:08

В Бурятии пройдет вебинар по основам финансовой грамотности

Обучение состоится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии пройдет вебинар по основам финансовой грамотности
На вебинаре участники узнают, как рассчитать прибыль, составить план денежного потока, рассчитать точку безубыточности, рентабельность и срок окупаемости бизнеса, как привлечь финансовые ресурсы.

Спикером выступит Елена Макарова - кандидат экономических наук, магистр юриспруденции, основатель Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», автор книги «Юридические хитрости для вашего бизнеса».

Вебинар пройдет 4 октября. Регистрация по ссылке.

Мероприятие проводится для субъектов малого и среднего предпринимательства Бурятии, а также для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности. По окончании вебинара все участники получат сертификаты в электронном виде. Организатор вебинара - центр предпринимательства «Мой бизнес» при Минпромторге Бурятии.

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с 27 сентября по 3 октября

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