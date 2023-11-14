Экономика и бизнес 14.11.2023 в 17:03

В Бурятии бывшую колонию в Выдрино превратят в байкальский курорт

Проект застройки продемонстрировала команда архитекторов из Москвы
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии бывшую колонию в Выдрино превратят в байкальский курорт

Накануне в Полномочном представительстве Республики Бурятия в Москве прошло совещание под председательством главы региона Алексея Цыденова. На событии московская команда архитекторов защитила проект реновации и комплексной застройки территории бывшей ИК-4 в Выдрино, в Кабанском районе.

«Результат - проект идет в реализацию и мы надеемся, что 32 га освоения дадут качественный результат не только туристам, но и бюджету республики!»

 - высказался гендиректор архитектурной мастерской «MAD FOX Architects» Дмитрий Фальковский.

Команда поделилась иллюстрациями проекта с «Номер один».










Как сообщал «Номер один», колония в Выдрино являлась одним из градообразующих предприятий Выдрино. Учреждение УФСИН закрыли в 2015 году.


Фото: Архитектурная мастерская MAD FOX architects

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