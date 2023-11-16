Бизнес Бурятии попал под двойной пресс

Депутаты городского Совета г. Улан-Удэ резко повысили ставки по налогу на имущество. Ранее предприниматели оплачивали в бюджет имущественный налог за 2022 год по ставке 0,5%. Однако в 2023 году она увеличится на 25% - до 0,75% от кадастровой стоимости. В 2024 году ставка вообще вырастет в два раза – до 1%, а далее предполагается ежегодный рост на 0,25% - до 2% к 2028 году.На прошлой неделе в Народном Хурале Бурятии, в Общественной палате и в аппарате бизнес-омбудсмена Бурятии Чингиса Матхеева прошли встречи и совещания предпринимателей республики, обеспокоенных ростом налоговой нагрузки с 1 января 2024 года. В частности, прозвучали предложения пересмотреть налоговые ставки, поскольку в противном случае это ударит не столько по самому бизнесу, а прежде всего по населению республики (поскольку цены вырастут в связи с ростом издержек). Для этого прозвучали здравые предложения установить налоговую ставку в размере 0,5% на все налоговые периоды.Как отмечают эксперты, увеличение налогового бремени на фоне замедления экономики наверняка серьезно ударит по предпринимателям. Особенно сильный удар будет нанесен по торговле, традиционно занимающей большие площади, с которых и платится повышенный налог. Экономическая ситуация в стране в целом пока не дает оснований предполагать увеличение доходов владельцев административно-деловых и торговых центров, а также нежилых помещений, предусматривающих размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания. Одновременно возрастают коммунальные затраты на содержание и эксплуатацию таких объектов.- Попытка собственников недвижимости переложить новые расходы на арендаторов из малого бизнеса приведет к уменьшению последних и росту стоимости товаров и услуг для покупателей, - говорит предприниматель Борис Будаев. – Более неудобного и опасного момента для роста налогов трудно даже представить. Малый бизнес нужно не обдирать как липку сегодня, а, наоборот, давать ему новые льготы в кризисы, как это делают в Китае, например. У нас же стремятся доить корову до тех пор, пока она способна дать хоть немного молока, но это тупиковый путь.Добавим, что бизнес Бурятии получает двойной удар в 2024 году, поскольку резко возрастает кадастровая стоимость.- Что я заметил по Бурятии на протяжении нескольких созывов Народного Хурала, так это то, что федеральный центр в этой сфере часто предлагает диапазон ставок от минимальной до максимальной. Так вот в Бурятии всегда принимают по верхней планке, максимально возможные ставки, - говорит политик Игорь Бобков. – Что тут удивляться, когда бизнес регистрируется в других регионах, где к предпринимателям относятся по-другому.Помимо налогов выросла и кадастровая стоимость объектов. Напомним, что в 2023 году в России провели государственную кадастровую оценку сооружений, объектов незавершенного строительства, зданий и помещений. С этого момента переоценка станет проводиться в Бурятии раз в четыре года. Добавим, что оценка кадастровой стоимости объектов недвижимости ведет к изменению суммы налога в будущем, поскольку она является основой для его расчета.При этом новая кадастровая стоимость многих объектов: магазинов, общепита, офисов, торговых центров и др. - в Бурятии не определялась доходным методом. Который предполагает, какой потенциальный доход они могут приносить. И во многих регионах к объектам, предназначенным для извлечения прибыли, применялся доходный метод. В Бурятии же при определении кадастровой стоимости объектов, предназначенных для извлечения прибыли, не учитывалась полезная площадь для расчета их кадастровой стоимости, а главное, не учитывался тот факт, что экономика России будет замедляться, согласно прогнозу Банка России. Отсюда и появились высокие кадастровые цифры (взятые либо с объявлений о продаже, либо это данные о сделках в Росреестре), и они шокировали собственников объектов.- Возьмем небольшой магазин в 100-150 квадратных метров, так вот в ряде случаев налог на имущество с 2025 года составит 100 тыс. рублей при кадастровой оценке в 10 млн рублей, хотя он таких доходов не приносит, - продолжает предприниматель Борис Будаев. - Если произойдет повышение налога, то с 2024 года у предпринимателей будут два выхода – либо брать на себя все издержки, либо включать их в цену товара.А это с новой силой разгонит инфляцию, от которой страдают обычные люди.Предприниматели жалуются, что существенную часть офисных и торговых зданий составляют места общего пользования и подсобные помещения, различные рекреации, лестницы, эскалаторы и так далее. А занимаемая ими площадь облагается по тем же ставкам налога, что и непосредственно торговые и офисные помещения. Хотя получать прибыль от сдачи ее в аренду просто невозможно. В итоге налоговый гнет растет и прирастает.Хотя такого рода помещения было бы логично полностью исключить из налогообложения, ведь если так пойдет и дальше, то с бизнеса Бурятии будут брать налоги за тротуары, ведущие к магазину.Тем не менее, пока будет действовать Приказ Министерства имущественных и земельных отношений от 13.10.2023 г. №96. Последний утвердил результаты определения кадастровой стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, расположенных на территории Республики Бурятия, по состоянию на 1 января 2023 года согласно приложению. Таким образом, начиная с 2024 года налоговая нагрузка как минимум вырастет в три раза по сравнению с 2023 годом. Итогом станет высочайший уровень налоговой нагрузки в 2027 году, когда, по расчетам предпринимателей, она может вырасти как минимум в пять раз по сравнению с 2023 годом. Пересчитывать новую кадастровую стоимость можно будет только в 2027 году, а вступит она в силу только в 2028.Как отметил бизнес-омбудсмен Чингис Матхеев, новая кадастровая оценка наверняка «приведет к массовой подаче исков от предпринимателей республики с целью оспаривания решений по определению кадастровой оценки объектов недвижимости». И для многих предпринимателей с нового года наступят времена судебных тяжб.Серьезную озабоченность в связи с запланированным ростом налоговой нагрузки с 2024 выражают и в Общественной палате Бурятии.- Мы должны на всех уровнях помочь малому бизнесу республики. Если с кадастровой оценкой вопрос действительно сложный и там снижение затруднительно, то в области налоговых ставок от горсовета коррекция возможна, учитывая сложную ситуацию в экономике, - полагает председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.По ее словам, региональные власти тоже не сидят сложа руки. Так, Минэкономики РБ внесло на сессию НХ проект по снижению налога по упрощенной системе налогообложения с 6% до 1%, который получил одобрение депутатов и предпринимателей.- Однако есть подводный камень - в законопроекте прописано ограничение по увеличению среднесписочной численности ИП ежегодно, что несет риски для бизнеса. Депутаты и ОП этот вопрос обсудили и пришли к мнению, что закон необходимо принимать. И одновременно постановление НХ о проведении в течение года мониторинга. Если он будет ухудшать условия, то внести поправки с отменой по средней численности ИП, - сообщила Татьяна Думнова.Между тем большинство предпринимателей республики полагают, что самым эффективным способом поддержки бизнеса в кризис является заморозка налоговых ставок в размере 0,5% от кадастровой стоимости в 2024 году.Фото: «Номер один»