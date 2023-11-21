В Улан-Удэ расширилась кондитерская фабрика «Березка»

В Улан-Удэ открылся новый современный цех кондитерской фабрики «Березка», который специализируется на производстве высококачественных тортов премиум-класса, сообщили в минсельхозпроде Бурятии.ООО «Кондитерский цех «Березка» уже является успешным предприятием пищевого сектора. Продукция предприятия известна жителям нескольких регионов и стран. Расширение ассортимента и повышение производительности стали необходимыми шагами для удовлетворения растущего спроса.«В продукции кондитерской фабрики «Березка» перерабатываются и используются местные дикоросы, что значительно повышает спрос на эти и»делия. Используются орехи, плоды и ягоды, которые произрастают у нас в Бурятии" - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев.В рамках проекта проведена реконструкция и возведение производственно-складского комплекса, а также приобретено новое оборудование. Это позволит увеличить производственную мощность до 75 тонн тортов в месяц и расширить производственную площадь до 1600 квадратных метров.«Мы нуждались в новом помещении, чтобы оно было большое и соответствовало всем требованиям. Я сейчас могу с гордостью сказать, что наши»сотрудники работают, пожалуй, в лучшем кондитерском цехе нашего города" - поделилась генеральный директор кондитерской фабрики «Березка» Алёна Хон.По прогнозам, выручка за период с 2023 по 2028 год составит 689 млн рублей, а налоговые поступления будут составлять 36,5 млн рублей. Стоимость реализации проекта составляет 104,5 млн рублей. Создано 25 новых рабочих мест.ООО «Кондитерский цех «Березка» получил поддержку от банка в виде льготного кредитования, микрозайма от Фонда поддержки малого предпринимательства Бурятии, а также субсидию на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».Фото: минсельхозпрод Бурятии