Экономика и бизнес 21.11.2023 в 09:24

В Улан-Удэ расширилась кондитерская фабрика «Березка»

Она увеличит производственную мощность до 75 тонн тортов в месяц

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В Улан-Удэ расширилась кондитерская фабрика «Березка»
В Улан-Удэ открылся новый современный цех кондитерской фабрики «Березка», который специализируется на производстве высококачественных тортов премиум-класса, сообщили в минсельхозпроде Бурятии.

ООО «Кондитерский цех «Березка» уже является успешным предприятием пищевого сектора. Продукция предприятия известна жителям нескольких регионов и стран. Расширение ассортимента и повышение производительности стали необходимыми шагами для удовлетворения растущего спроса.

«В продукции кондитерской фабрики «Березка» перерабатываются и используются местные дикоросы, что значительно повышает спрос на эти и»делия. Используются орехи, плоды и ягоды, которые произрастают у нас в Бурятии" - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев.

В рамках проекта проведена реконструкция и возведение производственно-складского комплекса, а также приобретено новое оборудование. Это позволит увеличить производственную мощность до 75 тонн тортов в месяц и расширить производственную площадь до 1600 квадратных метров.

«Мы нуждались в новом помещении, чтобы оно было большое и соответствовало всем требованиям. Я сейчас могу с гордостью сказать, что наши»сотрудники работают, пожалуй, в лучшем кондитерском цехе нашего города" - поделилась генеральный директор кондитерской фабрики «Березка» Алёна Хон.
По прогнозам, выручка за период с 2023 по 2028 год составит 689 млн рублей, а налоговые поступления будут составлять 36,5 млн рублей. Стоимость реализации проекта составляет 104,5 млн рублей. Создано 25 новых рабочих мест.

ООО «Кондитерский цех «Березка» получил поддержку от банка в виде льготного кредитования, микрозайма от Фонда поддержки малого предпринимательства  Бурятии, а также субсидию на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Фото: минсельхозпрод Бурятии




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