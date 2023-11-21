Экономика и бизнес 21.11.2023 в 10:42
Предпринимателей Бурятии приглашают на онлайн-тренинг
Его тема - «Таргетированная реклама во Вконтакте»
Текст: Иван Иванов
Онлайн-тренинг на тему «Таргетированная реклама во Вконтакте» пройдет в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Приглашённым спикером выступит Илья Петров (г. Тула) - специалист по маркетингу и рекламе, автор видео-инструкций «SMM для магазина», эксперт по созданию коллабораций. Илья Петров имеет собственную сетку пабликов в Туле емкостью более 150 000 подписчиков. Провел более 50 онлайн-вебинаров от 20 до 100 участников.
Илья Петров расскажет все о:
- SMM для розничного магазина.
- Партнерских акциях и коллаборациях.
- Продающих акциях и розыгрышах.
- Работе с отзывами и рекомендательном маркетинге.
- Возвратном трафике, работе с клиентской базой через соцсети.
- Таргетированной рекламе во Вконтакте.
- Бесплатных и малобюджетных способах поиска клиентов в соцсетях.
- Внешнием трафике для Wildberries.
В программе тренинга:
- Исследование потребителей и выбор стратегии.
- Подготовка и парсинг аудиторий таргетирования.
- Ведение рекламных кампаний во Вконтакте.
- Аналитика от соцсети до поведения на сайте.
Вебинар пройдет 24 ноября. Регистрация по ссылке.
Организатор мероприятия – Гарантийный фонд Бурятии (центр «Мой бизнес») при поддержке Минпромторга Бурятии.
Возрастное ограничение: 16+
Приглашённым спикером выступит Илья Петров (г. Тула) - специалист по маркетингу и рекламе, автор видео-инструкций «SMM для магазина», эксперт по созданию коллабораций. Илья Петров имеет собственную сетку пабликов в Туле емкостью более 150 000 подписчиков. Провел более 50 онлайн-вебинаров от 20 до 100 участников.
Илья Петров расскажет все о:
- SMM для розничного магазина.
- Партнерских акциях и коллаборациях.
- Продающих акциях и розыгрышах.
- Работе с отзывами и рекомендательном маркетинге.
- Возвратном трафике, работе с клиентской базой через соцсети.
- Таргетированной рекламе во Вконтакте.
- Бесплатных и малобюджетных способах поиска клиентов в соцсетях.
- Внешнием трафике для Wildberries.
В программе тренинга:
- Исследование потребителей и выбор стратегии.
- Подготовка и парсинг аудиторий таргетирования.
- Ведение рекламных кампаний во Вконтакте.
- Аналитика от соцсети до поведения на сайте.
Вебинар пройдет 24 ноября. Регистрация по ссылке.
Организатор мероприятия – Гарантийный фонд Бурятии (центр «Мой бизнес») при поддержке Минпромторга Бурятии.
Возрастное ограничение: 16+
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