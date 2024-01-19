Бизнесмен с Урала «покорил» гору в Улан-Удэ

Открытие первого этапа строительства горнолыжного комплекса «Гора Орлиная» состоялось 27 декабря 2023 года. Уже построены три трассы для катания: основная, учебная и экстрим, также в полной мере работают подъемник и сервисный центр.





Гора Орлиная, расположенная в микрорайоне Верхняя Березовка, вошла в историю предпринимательства как многострадальная. Долгие годы она привлекала внимание многочисленных потенциальных инвесторов, которые хотели заработать, построив здесь лыжную базу. Но осилить строительство смог лишь горняк из Челябинской области.Тенденция делать акцент на развитии местного туризма вошла в моду еще в начале 2000-х. Перечень мест для привлечения зажиточных гостей лишь расширялся с годами. Для капитального строительства, а также инвестиций рассматривались разного рода территории. Одним из таких мест в 2009 году стала гора Орлиная. Она всегда подходила для лыжного отдыха непрофессионалов, поскольку у нее не такой крутой уклон, как на Бычьей горе, расположенной в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа в «Байкальской гавани». Еще одним плюсом являлось пригородное расположение, так как главной «аудиторией» будущего проекта предполагались жители Улан-Удэ и только потом остальной круг посетителей.На Орлиной горе должны были сколотить самый масштабный круглогодичный горнолыжный комплекс, центр развития экстремальных видов спорта парк «Адреналин». В идеальной перспективе он включал бы в себя шесть горнолыжных спусков, трассы для горных велосипедов и роликовых лыж, кресельный подъемник, пункт проката, автостоянку, гостиницу, смотровую площадку, ресторан, детские развлекательные площадки, спортивную школу с инструкторами, туристические тропы, а также многое другое, вплоть до катания на лошадях. В общем, запланировали все, что только можно. Оставалось лишь найти инвестора, готового вложить минимум 170 млн рублей.Идею поддержала администрация города и проект был представлен на II Национальном инвестиционном форуме муниципальных образований. Раздаточный материал с предложениями из нашего города разошелся среди участников форума как горячие пирожки. Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму изучал улан-удэнский стенд аж около получаса. Но почему-то в итоге инвестор так и не нашелся.Реализация проекта замерла вплоть до 2016 года, когда столица республики готовилась отметить свой 350-летний юбилей. Именно на знаковую дату и были сделаны главные ставки. Для строительства «Адреналина» уже выделили землю, сформировали участок, провели геологические изыскания, разработали концепцию будущей горнолыжки, сделали мастер-план. В надежде войти в федеральную программу к юбилею города на горе даже вырубили, расчистили и частично подготовили основание под трассы и учебный склон. Но, увы, денег город не получил.- Это очень удивительно и печально, что, имея все природные условия, подходящие склоны, расположенные в городской черте, и прекрасные горы на многоснежном восточном побережье Байкала, в нашей республике до сих пор нет современной и развитой горнолыжной инфраструктуры. Чего не скажешь о соседях-иркутянах, читинцах и даже степняках-монголах. Там, несмотря на «кризисы и международное положение», горнолыжная жизнь бьет ключом, - отмечал ранее главный экстремал Бурятии Сергей Климов.Заготовленные трассы заросли кустарником и стали размываться внешними водами. Очередной кризис и пандемия COVID-19 окончательно похоронили проект парка «Адреналин». Инвестиционная стоимость которого возросла к 2017 году до 1,2 млрд рублей.Проект, запланированный на уровне сказки, погорел. Однако гора Орлиная со всеми своими преимуществами простаивать долго не стала. В 2021 году к ней присмотрелся иногородний частный инвестор. Им оказался бизнесмен Дмитрий Ильдеров из Челябинской области. Он занимался горной промышленностью более 20 лет и взял строительство первого в Улан-Удэ горнолыжного комплекса на свои плечи. Вложив в проект 20 млн рублей из собственного бюджета.Добраться до горнолыжного комплекса можно по временному проезду, обустроить его удалось благодаря поддержке руководства города. Еще в начале минувшей осени строительную площадку посетил глава Бурятии Алексей Цыденов, который постарался ускорить процесс развития объекта.- Нашелся активный человек, вложился, направил средства на создание такого места притяжения зимних видов спорта - в первую очередь лыж, сноуборда, тюбингов. Все для жителей Улан-Удэ. Тот настрой, который у инвестора есть, позволяет убедиться, что все будет сделано. Безусловно, много сопутствующих вопросов: электроснабжение, дорога и другие. Мы будем помогать, - сказал Алексей Цыденов.Остальные объекты: пункты питания, тюбинговая трасса, дополнительные подъемники, система оснежения склонов, горнолыжные трассы для проведения соревнований международного уровня и другое – все это будет строиться до 2025 года включительно.Дорога, которую оперативно проложили до Орлиной горы, пока является временной. С наступлением летнего периода ее заасфальтируют, поскольку на территории горнолыжного комплекса планируется обустроить дополнительные виды досуга.- На строительство горнолыжного комплекса ушло всего четыре месяца. Однако реализацией данного проекта я занимался последние несколько лет. В планах есть и летний досуг. В будущем мы планируем строить на территории искусственные водоемы с пляжами. Один из них будет отведен для платной рыбалки. Также у нас появятся дополнительные зоны отдыха, в том числе и мангальная зона, - поделился планами Дмитрий Ильдеров.Планов у бизнесмена много. Отметим, что на территории нового горнолыжного комплекса «Гора Орлиная» станут возможны и вечерние катания. Чтобы наиболее занятые люди могли приезжать на склон даже после работы.Однако, несмотря на появившийся в Улан-Удэ новый горнолыжный комплекс «Гора Орлиная», туристы и многие жители Бурятии по-прежнему отдают предпочтение горнолыжному курорту «Гора Соболиная» в Байкальске. По результатам опроса этой зимой ее для отдыха выбрали 90% представителей республики, отправившихся туда в поисках горных пейзажей и активного отдыха.- Не вижу в этом проблемы. Мы, «Гора Орлиная», не конкурируем с Байкальском. Потому что там совершенно другой тип склона и более развитая инфраструктура. А наш объект про другое. «Гора Орлиная» нацелена, в первую очередь, на наших горожан, кто не имеет возможности ездить в Байкальск. Но при этом они хотят активно проводить свои дни, кататься на горных лыжах и сноубордах, - подчеркнул Дмитрий Ильдеров.Продолжает принимать любителей активного зимнего отдыха и лыжная база «Снежинка» в поселке Аршан. Ее открытие состоялось еще в 2010 году. Ранее база принадлежала РЖД, и для того, чтобы она продолжала функционировать, железная дорога предложила муниципалитету выкупить «Снежинку» за 18 млн рублей. Таких денег у города не нашлось и поэтому найден другой вариант решения возникшей проблемы - строительство собственного объекта на муниципальной земле. Стоит отметить, что база находится в очень удобном месте. Неподалеку располагается конечная остановка маршрута 95, так что добраться до нее может любой желающий. По словам предпринимателя, эта база тоже не конкурент, а, скорее, партнер его базы на горе Орлиной.- Это достаточно маленькая база с небольшим горнолыжным спуском. На «Снежинке» будет развиваться точка обучения. Там будущие лыжники начнут совершать свои первые шаги. А у нас будет и частичное обучение, и полноценное катание. Склон на Орлиной интереснее и сложнее, чем на «Снежинке». Опять же это отличие, благодаря которому мы не пересекаемся друг с другом, что удобно. Чтобы спускаться у нас, надо хотя бы получить опыт и навыки катания на «Снежинке». Вот такое будет взаимодействие, - объяснил Дмитрий Ильдеров.Тесное сотрудничество между городскими склонами обрело силу после того, как минувшей осенью Дмитрий Ильдеров стал президентом Федерации горнолыжного спорта Республики Бурятия. С тех пор о взаимной поддержке и всех тенденциях зимних катаний он знает не понаслышке.Также планируется участие в государственной программе «Бизнес-спринт» для развития горнолыжного спорта. Об этом ранее сообщал министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев: «На горе Орлиная есть необходимые рельеф, план-схема, которые говорят о том, что здесь можно развивать горнолыжное направление не только с точки зрения туризма и развлечения, но и с точки зрения спортивной составляющей».На втором этапе строительства «Горы Орлиная» планируют оборудовать тюбинговую трассу «Ватага», 900-метровую трассу высокой сложности «Победа», 4650-метровую трассу средней сложности «Кино». Также здесь намечена установка всесезонного подъемника с кабинами и система оснежения склонов.На третьем этапе в планах у инвестора строительство горнолыжных трасс, соответствующих проведению спортивных соревнований международного уровня. Такие перспективы могут вдохнуть новую жизнь в развитие горнолыжного спорта Республики Бурятия.Фото: мэрия Улан-Удэ