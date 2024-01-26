Экономика и бизнес 26.01.2024 в 17:03

ЗГРП ищет машинистов экскаватора и бульдозера

Предлагаемая зарплата – от 160 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
ЗГРП ищет машинистов экскаватора и бульдозера
Забайкальское горнорудное предприятие, занимающееся добычей нефрита в Бурятии, принимает на работу машинистов экскаватора и бульдозера. Соответствующие вакансии размещены на сайте hh.ru.

Машинисту экскаватора предлагают зарплату в размере от 160 до 176 тысяч рублей на руки, машинисту бульдозера – от 160 до 186 тысяч рублей. Требуемый опыт работы составляет от 3 лет. Работа предполагается вахтовым методом.

«Работа на участке на севере Бурятии. Доставка с Улан- Удэ до участка, питание, проживание за счет работодателя. Белая заработная плата, соцпакет. Работа сезонная от 6-8 месяцев (май-октябрь)», сказано в разделе «Условия работы».

Напомним, Забайкальское горнорудное предприятие добывает нефрит на Кавоктинском месторождении (светлоокрашенный нефрит) Баунтовского района и Оспинском месторождении (зеленый нефрит) Окинского района.

Фото: «Номер один»
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