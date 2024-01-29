Экономика и бизнес 29.01.2024 в 10:43

В Бурятии запустили модернизированный энергоблок Гусиноозёрской ГРЭС

Это укрепит стабильность работы станции
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии запустили модернизированный энергоблок Гусиноозёрской ГРЭС
Торжественная церемония запуска второго энергоблока Гусиноозёрской ГРЭС прошла 27 января на территории электростанции, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. По этому поводу была организована видеосвязь с Москвой, с павильоном ВДНХ «Энергия жизни» выставки «Россия». Команду запуска энергоблока дал министр энергетики России Николай Шульгинов. В Гусиноозёрске модернизированный энергоблок запустили глава Бурятии Алексей Цыденов, представители ГРЭС Максим Человечкин и Александр Шмыглев.

– Модернизация ГРЭС позволила укрепить стабильность работы станции и увеличить мощности блока со 190 до 210 МВт. Теперь ресурс основных узлов котлоагрегата продлён до 2039 года. Гусиноозёрская ГРЭС является крупнейшей в Забайкалье электростанцией. Её мощности снабжают не только Бурятию и Иркутскую область, но и частично Монголию. 8 из 10 лампочек в республике светятся благодаря нашей Гусиноозёрской ГРЭС, – отметил Алексей Цыденов.


Усиление энергоблока стало возможным благодаря участию компании «Интер РАО – Электрогенерация», филиалом которой является Гусиноозёрская ГРЭС, в президентской программе модернизации тепловой энергетики.

– Всего по этой программе у нас обновлено три энергоблока с суммарным увеличением мощности на 54 мегаватта. Теперь общая мощность Гусиноозёрской ГРЭС составляет 1244 мегаватта. Для предприятий эта цифра означает надёжную поставку электроэнергии, а для города Гусиноозёрска – еще и стабильное теплоснабжение, – сказал директор Гусиноозёрской ГРЭС Максим Человечкин.

В президентскую программу модернизации тепловой энергетики можно попасть только после конкурентного отбора предприятий. Энергомощности республике необходимо наращивать и дальше, поэтому в 2024 году компания «Интер РАО – Электрогенерация» также заявляется на этот конкурс, где Бурятия рассчитывает добиться строительства еще двух блоков Гусиноозёрской ГРЭС.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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