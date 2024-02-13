«ТимлюйЦемент» провел экскурсию для Кабанского центра помощи детям

В ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») побывали с экскурсией воспитанники Кабанского центра помощи детям. Мероприятие началось с визита в заводской музей. Юные гости узнали об истории предприятия, о технологии производства цемента. Здесь их внимание привлекла коллекция минералов с Таракановского карьера известняков – сырьевой базы ООО «ТимлюйЦемент». Они с интересом разглядывали друзы кальцита и всевозможные известняки: флюоритовые, ожелезненные, выщелоченные.Продолжилась встреча посещением основных производственных цехов. В сопровождении специалистов корпоративного учебного центра ООО «ТимлюйЦемент» ребята посетили цеха «Помол», «Обжиг», «Транспортно-упаковочный» и «ОТК и лаборатория», увидели работу сырьевых и цементных мельниц, радиальный бассейн, заглянули во вращающуюся печь и поучаствовали в испытаниях образцов готовой продукции в отделе физтехиспытаний лаборатории.«С Тимлюйским цементным заводом нас связывает давняя дружба. Открываем для себя новые точки соприкосновения, сейчас это проведение экскурсий. Мы определили их цель как профессиональное самоопределение воспитанников, обучающихся в седьмых-девятых классах. В этом возрасте дети начинают определяться со своим будущим, планируют поступление в учебные заведения, – поясняет директор Кабанского центра помощи детям Андрей Зарубин. – Предприятие может многое предложить молодежи. Уверен, Тимлюйский цементный завод как возможное место работы в будущем заинтересовал ребят».В ходе экскурсии гости узнали, что в цементном производстве заняты специалисты около ста специальностей – от геологов и маркшейдеров до водителей. На Тимлюйском цементном заводе обеспечиваются комфортные и безопасные условия труда, стабильная конкурентная заработная плата. Цементники живут интересной общественной и спортивной жизнью, участвуя в корпоративных мероприятиях холдинговой компании «Сибирский цемент».«Предприятие регулярно проводит экскурсии для школьников и студентов для того, чтобы у них сложилось верное представление о цементном производстве, об условиях труда и возможностях карьерного роста, – отмечает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. – Уверен, многие из сегодняшних гостей вернутся на цемзавод молодыми специалистами».Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»