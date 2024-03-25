Экономика и бизнес 25.03.2024 в 15:58
Центр «Мой бизнес» помогает самозанятым найти первых клиентов на специальной онлайн-витрине
Также для самозанятых есть и много других мер поддержки
Текст: Иван Иванов
Площадка работает в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
- Самозанятые могут воспользоваться мерами господдержки: размещение на бесплатной онлайн-витрине, льготные кредиты и микрозаймы от 50 тысяч до 1 млн. рублей, займы под поручительство Гарантийного фонда Бурятии. В центре «Мой бизнес» самозанятые могут получить бесплатные профильные консультации и пройти обучение, а также получить услуги по разработке логотипа и фирменного стиля, продвижению товаров и услуг оффлайн и онлайн, размещению продукции на маркетплейсах, - рассказал министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев.
На онлайн-витрине самозанятые бесплатно могут:
- разместить свой профиль с реализуемой продукцией или услугами и контактной информацией;
- привлечь внешний трафик на свой сайт или профиль в соцсетях;
- использовать дополнительные инструменты для поиска новых клиентов и партнеров.
Чтобы попасть на витрину самозанятых Бурятии, необходимо заполнить заявку по ссылке.
- Самозанятые могут воспользоваться мерами господдержки: размещение на бесплатной онлайн-витрине, льготные кредиты и микрозаймы от 50 тысяч до 1 млн. рублей, займы под поручительство Гарантийного фонда Бурятии. В центре «Мой бизнес» самозанятые могут получить бесплатные профильные консультации и пройти обучение, а также получить услуги по разработке логотипа и фирменного стиля, продвижению товаров и услуг оффлайн и онлайн, размещению продукции на маркетплейсах, - рассказал министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев.
На онлайн-витрине самозанятые бесплатно могут:
- разместить свой профиль с реализуемой продукцией или услугами и контактной информацией;
- привлечь внешний трафик на свой сайт или профиль в соцсетях;
- использовать дополнительные инструменты для поиска новых клиентов и партнеров.
Чтобы попасть на витрину самозанятых Бурятии, необходимо заполнить заявку по ссылке.
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