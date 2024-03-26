Экономика и бизнес 26.03.2024 в 11:17

На Цифровой платформе МСП.РФ запущен сервис по выбору франшизы для открытия бизнеса

На старте в каталоге содержится свыше 60 предложений
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Текст: Иван Иванов
На Цифровой платформе МСП.РФ запущен сервис по выбору франшизы для открытия бизнеса
Функционирование платформы осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
 
Доступ к сервису и подаче онлайн-заявок на приобретение имеют зарегистрированные на МСП.РФ пользователи — начинающие и действующие предприниматели из всех регионов страны.
 
- По каждой франшизе представлена ключевая информация для принятия решения о покупке: стоимость франшизы и размер платежей за использование торговой марки. Также указаны суммы стартового капитала для открытия и ожидаемый срок окупаемости, требования к площади и персоналу. Сервис позволяет провести сравнение всех выбранных франшиз, - рассказал министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев.
 
Отметим, в настоящее время через сервис доступны франшизы 10 отраслевых направлений, включая розничную торговлю, общественное питание, бытовые, спортивные, медицинские, образовательные и развлекательные услуги, а также производство и строительство.
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