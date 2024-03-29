В Бурятии появится морской курорт мирового уровня

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о новом туристическом проекте морского курорта на Байкале «Пять морей». Проект объединяет в себе несколько отелей на Байкале мирового уровня.

- Во время послания Федеральному Собранию России наш президент уже сказал о поддержке проекта создания морского курорта на Байкале «Пять морей». Сегодня вместе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым презентовали Владимиру Владимировичу детали нашего туристического проекта, - сообщил Алексей Цыденов.





По словам главы, если проект будет реализован, то республика получит ряд преимуществ. Будет привлечено 55 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций, будет создан номерной фонд в количестве 4600 единиц, появится 2,5 тысяч новых рабочих мест. Туристско-экскурсионный поток составит 1,9 млн. человек, включая 470 тысяч размещенных в гостиницах.





Проекты отелей на территории Бурятии

Для реализации проекта будет создана обеспечивающая инфраструктура стоимостью 15 миллиардов рублей. Это объекты электроэнергетики, водоснабжение, очистные сооружения и водоотведение, дорожная инфраструктура, причальная и авиационная инфраструктура.

- На сегодняшний день резидентами вложено уже 2,5 млрд рублей: это ООО «Грин Флоу Байкал», ООО «Космос Отель Байкал», ООО «АМАР», ООО «Байкал Эрмитаж», ООО «Путник Сибирь», ООО «Молодость. Байкал», ООО «Курорты Бурятии». Буквально вчера нам дал подтверждение ещё один инвестор готовый вложить 20 миллиардов рублей, - пояснил глава.

Общий проект «Пять морей» также включает и турпроект на иркутской стороне. Там планируется построить ряд современных отелей с инвестициями на 40 миллиардов рублей, создать номерной фонд – 3500 номеров и 5 тысяч рабочих мест.

Проект в Бурятии планируется осуществить к 2028 году. Сроки проекта на иркутской стороне Байкала- с 2027 по 2035 гг.

Президент подчеркнул, что при строительстве туристских объектов на Байкале необходимо уделить особое внимание экологии и защите природы. Все нужно сделать с использованием самых современных технологий.

Алексей Цыденов отметил, что развитие курортов на Байкале позволит создать современную туристическую инфраструктуру, защитить Байкал от неэкологичного туризма и снизить антропогенную нагрузку.





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