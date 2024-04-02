Экономика и бизнес 02.04.2024 в 09:28

Капитал Гарантийного фонда Бурятии превысил миллиард рублей

Доля выдачи кредитов с поручительством фонда в республике составила 9,2%
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Текст: Андрей Константинов
Капитал Гарантийного фонда Бурятии превысил миллиард рублей
С начала года капитал Гарантийного фонда Бурятии впервые превысил 1 млрд. рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики. Благодаря механизму кредитно-гарантийной поддержки фонд может обеспечить займы субъектов малого и среднего предпринимательства в размере до 100 млн. рублей. Поручительство Гарантийного фонда Бурятии помогает бизнесу получить кредит при недостаточности залога.

Всего с начала работы фондом заключено 1139 договоров поручительства. Среди получателей господдержки не только крупные предприятия с большими проектами и объемами кредитования, но и малые- и микропредприятия.

Гарантийный фонд Бурятии активно работает в партнёрстве с ведущими банками, а также с Корпорацией МСП. Доля выдачи кредитов с поручительством фонда в Бурятии составила 9,2%, что значительно выше среднероссийских показателей (2,7%).

- Достигать столь высокого показателя удается за счет оперативного рассмотрения заявок на поручительство, что позволяет не увеличивать общий срок получения кредита для предпринимателя. При поддержке Гарантийного фонда были реализованы проекты по строительству картофелехранилища в селе Быково (ООО «Гарантия-2»), строительству гостиничного комплекса в селе Турка (ООО «Грин Флоу Байкал»), приобретению кондитерского цеха (ИП Сотнич Оксана Петровна), приобретению и ремонту производственной базы (ИП Хон Алена Анатольевна) и другие, - рассказали в Гарантийном фонде Бурятии.

Напомним, эта мера господдержки реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Фото: «Номер один»
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гарантийный фонд кредитование

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