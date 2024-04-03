10 компаний из Бурятии примут участие в международной строительной выставке в Монголии

Как сообщили в Центре поддержки экспорта Бурятии, на выставке представят свою продукцию 10 крупных строительных компаний из Бурятии. Это ООО «Домэкострой», ООО «Авангард инжиниринг», ООО «Рост», ООО «Золотое сечение-А», ИП Оленников И.В., ООО «Партнер 17», ООО «Сибармапласт-Импэкс», ООО «Промтех», ООО «Термопена 21» и ООО «УдаФасадСтрой». Они представят новейшие строительные разработки, оборудование, современные строительные и отделочные материалы и инновации в сфере ЖКХ, энергосберегающие технологии, тепло-, шумо-, гидроизоляционные материалы, системы отопления и газоснабжения, продукцию деревообрабатывающей промышленности и многое другое.







С 4 по 7 апреля в выставочном центре «Мишээл Экспо» в Улан-Баторе пройдет крупнейшая международная строительная выставка «Ulaanbaatar Barilga». В ней примут участие более 200 компаний из Монголии, России, Китая, Кореи и других стран.Организаторами российской экспозиции выступает Центр поддержки экспорта Республики Бурятия, оператором - выставочная компания «Байкал Экспо». С российской стороны мероприятие было организовано в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».Фото: предоставлено Центром поддержки экспорта Республики Бурятия