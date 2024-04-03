Экономика и бизнес 03.04.2024 в 10:16

10 компаний из Бурятии примут участие в международной строительной выставке в Монголии

Они представят новейшие строительные разработки, оборудование и материалы
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Текст: Иван Иванов
10 компаний из Бурятии примут участие в международной строительной выставке в Монголии
С 4 по 7 апреля в выставочном центре «Мишээл Экспо» в Улан-Баторе пройдет крупнейшая международная строительная выставка «Ulaanbaatar Barilga». В ней примут участие более 200 компаний из Монголии, России, Китая, Кореи и других стран.

Как сообщили в Центре поддержки экспорта Бурятии, на выставке представят свою продукцию 10 крупных строительных компаний из Бурятии. Это ООО «Домэкострой», ООО «Авангард инжиниринг», ООО «Рост», ООО «Золотое сечение-А», ИП Оленников И.В., ООО «Партнер 17», ООО «Сибармапласт-Импэкс», ООО «Промтех», ООО  «Термопена 21» и ООО «УдаФасадСтрой». Они представят новейшие строительные разработки, оборудование, современные строительные и отделочные материалы и инновации в сфере ЖКХ, энергосберегающие технологии, тепло-, шумо-, гидроизоляционные материалы, системы отопления и газоснабжения, продукцию деревообрабатывающей промышленности и многое другое.


Организаторами российской экспозиции выступает Центр поддержки экспорта Республики Бурятия, оператором - выставочная компания «Байкал Экспо». С российской стороны мероприятие было организовано в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

Фото: предоставлено Центром поддержки экспорта Республики Бурятия

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