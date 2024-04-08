Экономика и бизнес 08.04.2024 в 12:09

Бурятия отправила на экспорт в Китай более 30 тысяч кубометров лесоматериалов

Практически весь объем составляют пиломатериалы
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятия отправила на экспорт в Китай более 30 тысяч кубометров лесоматериалов

С начала 2024 года Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия с территории Бурятии отправлено на экспорт 33 188 куб. м лесоматериалов в Китай (96%) и Монголию (4%). Практически весь объем составляют пиломатериалы, круглый лес занимает всего 80 кб. м.



В отношении каждой партии проведён фитосанитарный досмотр и экспертиза на наличие карантинных вредных организмов в Байкальском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Вся продукция досмотрена в соответствии с фитосанитарными требованиями стран-экспортеров и выпущена свободным от КВО.

Более 1000 куб. м экспортируемой древесины оказались заражены карантинными вредными организмами – живыми личинками усачей рода Monochamus, специалистами испытательных лабораторий подтверждено 34 случая КВО. Хранителям зараженной продукции объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

В рамках оказания госуслуг с начала года должностными лицами надзорного ведомства оформлено и выдано 480 фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы поставщиков из Бурятии.


Фото: РСХН ИО и РБ

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