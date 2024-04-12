Экономика и бизнес 12.04.2024 в 16:13

В Бурятии продолжается модернизация пограничного пункта пропуска «Монды»

Все работы должны завершиться до конца 2027 года
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии продолжается модернизация пограничного пункта пропуска «Монды»

В Бурятии продолжается модернизация многостороннего автомобильного пункта пропуска «Монды». Этот пункт пропуска находится в списке приоритетных пунктов пропуска в Бурятии, развитие которых позволит расширить сотрудничество с Монголией. 

Договоренность об этом была достигнута в ходе работы подкомиссии по региональному и приграничному сотрудничеству Российско-Монгольской межправительственной комиссии с участием главы республики Алексея Цыденова и министра, главы Национального комитета по возрождению пограничных пунктов пропуска Монголии госпожи Хурэлбаатарын Булгантуяа в прошлом году.

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач сказал тогда:

- Что касается двустороннего развития туризма между Россией и Монголией, на наш взгляд, необходимо активизировать сотрудничество в сфере туристского маркетинга и продвижения туристских продуктов, а также поддержать предприятия туриндустрии в желании участвовать в отраслевых мероприятиях на территории наших стран. Особое внимание необходимо уделить должному оснащению и функционированию пунктов пропуска на российско-монгольской границе, - отметил тогда Дмитрий Вольвач.

- На сегодняшний день ведётся работа по реконструкции пункта с обеих сторон. Модернизация автомобильного перехода «Монды» должна завершиться до конца 2027 года, после чего пункт пропуска сможет обслуживать в два раза больше транспортных средств, - сообщили в министерстве экономики Бурятии.

Отметим, что основной пассажирский и грузовой поток между Россией и Монголией проходит сейчас через МАПП Кяхта-Алтан-Булаг и железнодорожный погранпереход Наушки-Сухэ-Батор.


Фото: Министерство экономики РБ

 

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