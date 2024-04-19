Экономика и бизнес 19.04.2024 в 13:33

Бурятские фермеры объединились в ассоциацию «Народный фермер»

Миссия сообщества - сплочение всех сельхозтоваропроизводителей Бурятии
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятские фермеры объединились в ассоциацию «Народный фермер»

Апрель 2024 года стал отправной точкой для официальной консолидации бурятских аграриев - в министерство юстиции республики подана заявка на регистрацию общественной организации Ассоциация фермеров Республики Бурятия «Народный фермер».




- Тремя китами нашей ассоциации являются взаимовыручка, обмен опытом и совместное решение актуальных задач. Свою миссию мы видим в сплочении сельхозтоваропроизводителей Бурятии и в конструктивном диалоге с органами управления, - рассказывает председатель Ассоциации Алдар Очиров, фермер Заиграевского района.

На сегодняшний день в объединении уже 12 фермеров с разных районов республики.

- На неделе прошла первая организационная встреча по созданию нашего сообщества, обсудили вопросы по регистрации, составу Учредительного Совета, избранию исполнительного директора и председателя. Поговорили мы и о важности объединения тех, кто работает на земле для разрешения наших насущных задач, которых великое множество. Нас, фермеров, очень много по всей Бурятии и нам нужно объединяться. Вместе мы сила! – призывает Рэгжид Цыдыпова, член Ассоциации и председатель сельхозкооператива «Тэрэнги» Еравнинского района.

Ассоциация фермеров Республики Бурятия «Народный фермер» ожидает официальной регистрации и совсем скоро начнет принимать заявления на вступление.


Фото: минсельхоз РБ

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