Экономика и бизнес 19.04.2024 в 16:51

В Бурятии будет расширена работа пунктов пограничных пропусков

МАПП «Алтан-Булаг – Кяхта» скоро перейдет на круглосуточный режим работы
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии будет расширена работа пунктов пограничных пропусков

«Россия и Монголия активно развивают добрососедские связи. А для нашего приграничного региона особенно важно, чтобы, и люди, и грузы максимально быстро и беспрепятственно могли пересекать границу наших государств. Для этого нужно развивать пункты пропуска в части грузового и пассажирского сообщения», - говорит в своем телеграм канале глава Бурятии Алексей Цыденов,

Глава сообщил, что в городе Сухэ-Батор они обсудили с монгольскими коллегами параметры перевода грузового направления погранперехода МАПП «Алтан-Булаг – Кяхта» на круглосуточный режим.

- И Монголия, и Россия уже имеют высокую степень готовности к такому переходу. Прикладываем все усилия для это, чтобы придать нашей трансграничной торговле дополнительный импульс, - пишет Цыденов.

В ходе рабочей встречи стороны рассмотрели возможность открытия пункта пропуска «Желтура-Зэлтэр». Будет создана совместная рабочая группа по оценке перспектив работы этого пункта. Также будет проведено технико-экономическое обоснование этого направления, проведена оценка объемов грузов, логистические возможности, чтобы оценить реальные перспективы его открытия и развития.

В рамках проведения фестиваля "Алтаргана" (0+), планируется временно открыть пункт пропуска «Айнек гол - Бага Илэнх». Это требует дополнительной проработки с российскими уполномоченными органами, поскольку даже во временном режиме все процедуры должны быть реализованы в соответствии с нашим законодательством. Этот вопрос будет дополнительно проработан.

- Обе наши страны заинтересованы в экономическом развитии, в увеличении товарооборота. Мы продолжим работу, чтобы наши люди путешествовали, чтобы промышленность и торговля развивались и взаимодействие шло вперед, - подытожил глава.

Напомним, сейчас идет модернизация МАПП «Монды – Ханх». Недавно делегация от правительства Бурятии посетила пограничный пункт, чтобы оценить ход работ. Работы должны завершиться до конца 2027 года.

Сейчас основной пассажирский и грузовой поток между Россией и Монголией проходит сейчас через МАПП Кяхта-Алтан-Булаг и железнодорожный погранпереход Наушки-Сухэ-Батор.

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