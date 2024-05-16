Бизнесменов Бурятии приглашают на встречи с контрольно-надзорными органами

Центр «Мой Бизнес» совместно с прокуратурой Бурятии и контрольно-надзорными органами республики ищут эффективные способы уменьшения административного давления на предпринимателей и приглашает представителей бизнеса на встречи, которые будут проводиться ежемесячно.На встречах будет возможность открыто обсудить вопросы, с которыми сталкиваются предприниматели при ведении собственного дела и получить конкретные ответы из первых уст. В частности, вопросы соблюдения налогового, земельного, экологического законодательства, законодательства в сфере обращения с отходами, о конкуренции, контрактной системе государственных закупок и многими другими.Встречи будут проводиться в центре «Мой Бизнес» по адресу: ул. Смолина, 65.«Приглашаем всех заинтересованных заполнить форму и задать свой вопрос мойбизнес03.рф. Не упустите возможность влиять на улучшение условий для предпринимательской деятельности в регионе и присоединяйтесь к обсуждению», - призывают в Минпромторге Бурятии.Мероприятия пройдут в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.Фото: «Номер один»