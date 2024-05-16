Экономика и бизнес 16.05.2024 в 16:20

Бизнесменов Бурятии приглашают на встречи с контрольно-надзорными органами

На них будут обсуждаться актуальные вопросы защиты прав предпринимателей
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Текст: Иван Иванов
Бизнесменов Бурятии приглашают на встречи с контрольно-надзорными органами
Центр «Мой Бизнес» совместно с прокуратурой Бурятии и контрольно-надзорными органами республики ищут эффективные способы уменьшения административного давления на предпринимателей и приглашает представителей бизнеса на встречи, которые будут проводиться ежемесячно.

На встречах будет возможность открыто обсудить вопросы, с которыми сталкиваются предприниматели при ведении собственного дела и получить конкретные ответы из первых уст. В частности, вопросы соблюдения налогового, земельного, экологического законодательства, законодательства в сфере обращения с отходами, о конкуренции, контрактной системе государственных закупок и многими другими.  

Встречи будут проводиться в центре «Мой Бизнес» по адресу: ул. Смолина, 65.

«Приглашаем всех заинтересованных заполнить форму и задать свой вопрос мойбизнес03.рф. Не упустите возможность влиять на улучшение условий для предпринимательской деятельности в регионе и присоединяйтесь к обсуждению», - призывают в Минпромторге Бурятии.  

Мероприятия пройдут в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Фото: «Номер один»
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