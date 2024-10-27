Ставки по вкладам могут повысить до 25% годовых

Банк России принял решение резко повысить ключевую ставку. Так совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение поднять ключевую ставку с 19% до 21,00% годовых. Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России, - сообщила пресс-служба ведомства.

Этим обстоятельством регулятор объясняет повышение ставки. Причем за неделю до повышения ключевой ставки банки в Бурятии повысили процентные ставки по ипотечным кредитам - до 27-28% годовых.

Что касается депозитов, то пока, после заседания Банка России по ставке повышения не состоялось.

Как отмечают эксперты, ставки по ипотеке после роста ключевой ставки обычно увеличиваются гораздо быстрее, чем доходность по депозитам.

Сегодня в Бурятии ставки по вкладам достигают 22% годовых на короткие сроки. Накопительные счета со сроками до 2 месяцев дают доходность до 23%, однако на последующие месяцы нахождения средств, банки обычно резко снижают ставки.

Очередной раунд повышения доходности по депозитам наступит в конце октября либо в начале ноября, - отмечают российские финансовые эксперты.

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