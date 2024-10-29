Экономика и бизнес 29.10.2024 в 15:45

Цементный завод в Бурятии подвел предварительные итоги строительного сезона

Предприятие наращивает объемы производства и реализацию продукции
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Текст: Татьяна Жамсуева
Цементный завод в Бурятии подвел предварительные итоги строительного сезона
Фото: пресс-службы ООО «ТимлюйЦемент»
Предприятие выпускает несколько видов цемента. Продукция завода отмечена знаком «Сделано в Бурятии». За строительный сезон этого года предприятие увеличило объемы производства и отгрузки.

Итоги сезона

ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент») расположено в поселке Каменске Кабанского района.

Завод полностью обеспечивает высококачественным цементом наш регион и соседний Забайкальский край. Предприятие производит 8 видов цемента: 6 общестроительных и 2 специальных вида - сульфатостойкий и   для дорожных покрытий. Основной вид цемента, который занимает более 60% от общего объема производства, – цемент марки ЦЕМ I класса прочности 42,5Н.

C начала года Тимлюйский цементный завод отгрузил потребителям 365 тыс. тонн цемента. Это на 12% больше прошлогодних показателей.

Рост объема производства и продаж продукции произошел за счет увеличения емкости цементных рынков Бурятии и Забайкальского края. Потребление стройматериалов, выпускаемых заводом, увеличилось, прежде всего, за счет реализации инфраструктурных проектов с государственным участием и жилищного строительства.

Управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков

- Наша продукция обеспечивает реализацию мастер-планов. Это комплексные программы развития столиц двух регионов – Улан-Удэ и Читы, а также города Северобайкальска. Мы поставляем цемент для возведения Центра культурного развития в городе Бабушкин, школы на 760 мест в центре Улан-Удэ, здания Национального музея и Верховного суда Республики Бурятия. В Забайкальском крае наш цемент используется при возведении ледовой арены в Приаргунске, автомобильной дороги А-350 Чита - Забайкальск. Мы готовы и дальше обеспечивать основным стройматериалом строительство других запланированных мастер-планом объектов: театра «Байкал», межвузовского кампуса, набережной Улан-Удэ, нового корпуса Центра восточной медицины, - прокомментировал управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. – Мы развиваем услугу по автодоставке цемента. С каждым годом объем увеличивается: за первый год цементовозами «ТимлюйЦемента» мы доставили 7 тыс. тонн, в 2023 году – 17 тыс. тонн и с начала 2024 года – уже 21 тыс. тонн цемента.

Задачи на ближайший период

На предприятии продолжается расширение и обновление автотранспортного парка. В этом году на приобретение спецтехники выделено 68 млн рублей. С начала 2024 года завод приобрел новый карьерный самосвал, тяжелый бульдозер, фронтальный погрузчик. До конца года ожидают поступления автовышки.

Продолжается модернизация производства. На переоснащение действующего производства в 2024 году направлено 550 млн рублей, что почти в три раза больше, чем в прошлом году.

В апреле 2025 года завод планирует запустить вращающуюся печь № 2 после десятилетнего простоя. Восстановительные работы начаты еще в августе этого года. Чтобы обеспечить нужный объем шлама (так называется сырьевая смесь из воды, известняка и добавок) для работы всех трех вращающихся печей, реконструирована сырьевая мельница № 3. Это позволило увеличить ее производительность почти в два раза – с 28 до 50 тонн шлама в час. Аналогичные работы стартовали и на сырьевой мельнице № 4.

При этом парк цементных мельниц пополнила мельница № 5. Еще летом она молола сырье, а сейчас - клинкер. Масштабные работы по переводу агрегата завершились в октябре.

В 2026 году планируют установку сепаратора на цементные мельницы № 5 и 10. Переход на замкнутый цикл производства цемента позволит повысить объем производства тонкомолотого высокомарочного цемента. Как говорят на предприятии, спрос на такой цемент растет с каждым годом.

Социальная и экологическая ответственность

На предприятии трудятся 700 человек, в основном это жители поселка Каменска и соседних населенных пунктов. Средний возраст сотрудников - 41 год.


- У нас есть свой учебный центр, в котором мы можем обучить и переобучить своих сотрудников на 15 рабочих специальностей. Сотрудничаем с высшими учебными заведениями по договорам целевого обучения, готовы «растить» будущих инженеров, технологов – заключать договоры целевого обучения с выпускниками школ. Выстроено сотрудничество с Томским политехническим университетом, где уже сейчас обучаются шесть специалистов завода. Стараемся обеспечивать комфортные условия труда. На предприятии есть возможности карьерного роста, - поделился управляющий директор Александр Волков.

Как рассказал руководитель предприятия на пресс-конференции, в этом году цементный завод получил комплексное экологическое разрешение – это документ, который содержит весь перечень необходимых и обязательных требований в области охраны окружающей среды. Как говорит Александр Волков, своевременные ремонты и обслуживание оборудования также позволяют минимизировать негативное влияние на окружающую среду.

Предприятие, работающее в составе холдинговой компании «Сибирский цемент», не забывает и о развитии территории присутствия и активно помогает муниципалитетам, поддерживает детский спорт и творчество.

- С начала года на эти цели потрачено порядка 14 млн рублей. Это точечные, тщательно проверенные и адресные мероприятия. Проводим культурно-массовые и спортивные мероприятия для жителей поселка, который традиционно считается поселком цементников. Капитально ремонтируем здание Каменского детского дома творчества. Помогаем религиозным и общественным организациям района и республики, - рассказала директор департамента по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем» Елена Луткова.

ООО «ТимлюйЦемент» планирует открыть на территории большой спортивный зал. Сейчас завершаются внутренние работы. С особой гордостью управляющий директор завода отметил, что спортзал будет работать по принципу «все доступно, все бесплатно и для всех возрастов».

- Завод работает стабильно, выполняет все внешние и внутренние обязательства, наращивая объемы производства и реализацию продукции. Мы завершаем строительный сезон успешно, я очень горд своими сотрудниками и результатами, – подвел итоги управляющий директор Тимлюйского цементного завода.
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