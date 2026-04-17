Магазины техники в Улан-Удэ оказались под угрозой

Крупнейший российский ретейлер электроники М.Видео рассматривает возможность масштабного сокращения офлайн-сети на фоне снижения продаж и усиливающейся конкуренции со стороны онлайн-площадок. По оценкам экспертов, в 2026 году компания может закрыть от 20% до 30% своих магазинов. О том, чего ждать покупателям техники в Бурятии, читайте в «Номер один».Как сообщила РИА Новости региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева, рынок бытовой техники переживает серьезное давление со стороны маркетплейсов. Онлайн-платформы предлагают более низкие цены и широкий ассортимент, что делает традиционные магазины менее привлекательными для покупателей.На текущий момент сеть «М.Видео» насчитывает около 880 магазинов по всей стране. В случае реализации планов по оптимизации может закрыться до 264 торговых точек. Для сравнения, еще в начале 2025 года сеть включала 1245 магазинов. Таким образом, за короткий период она рискует сократиться почти вдвое.Финансовые показатели компании также ухудшаются. Снижение потребительского спроса, вызванное экономической нестабильностью и высокими кредитными ставками, привело к падению продаж: за первое полугодие выручка сократилась на 15,2%, а чистый убыток достиг 25,2 млрд рублей. По данным дистрибьюторов, россияне стали покупать меньше: смартфонов - на 20%, ноутбуков - на 15% и телевизоров - на 9%.Между тем, несмотря на впечатляющий рост онлайн‑продаж и развитие маркетплейсов, эти площадки пока не способны полностью вытеснить офлайн‑каналы сбыта, особенно по крупногабаритной бытовой технике, например, холодильникам.Ключевая причина сохранения физических магазинов — визуальное знакомство с товаром. Фотографии и 3D‑модели на маркетплейсах не могут в полной мере передать реальный оттенок фасада, фактуру материалов, качество полок, удобство складных механизмов и эргономику внутреннего пространства. Еще один критически важный фактор — возможность проверить уровень шума.Сложность и трудозатратность возврата — еще один сдерживающий фактор для онлайн‑покупок. Если холодильник, заказанный через маркетплейс, не подошел по размеру, цвету или уровню шума, его возврат превращается в сложную логистическую задачу: требуется вывоз крупногабаритного товара, что связано с дополнительными расходами и временными затратами.Поэтому магазины бытовой техники в любом случае сохранятся и будут работать в Улан-Удэ, вопрос только в их количестве и прибыльности.В Бурятии ситуация остается сложной, но относительно стабильной. В столице региона Улан-Удэ работают всего два магазина сети, и оба расположены в наиболее проходимых торговых центрах города.Один из них - в People's Park, в одном из первых современных ТРЦ города, открытый 12 марта 2010 года. Второй — в «Еврозоне», начавшей работу в декабре 2011 года и ставшей важным центром притяжения благодаря сочетанию торговых площадей, фудкорта и кинотеатра.Эксперты отмечают, что именно удачное расположение в ключевых торговых точках Улан-Удэ может позволить этим магазинам дольше сохранять устойчивость.- В Улан-Удэ особо сокращать-то нечего, два практически абсолютно одинаковых магазина «М.Видео», расположенных в хороших местах. Вряд ли закроют их оба, поскольку это означает полный уход с рынка. Поэтому если сокращение и будет, то только одной точки. В Иркутске работает семь точек сети, и там плановое сокращение присутствия вполне возможно, - сообщил предприниматель из Улан-Удэ, связанный с ретейлом. По его словам, основную проблему для офлайн-магазинов сегодня представляет падение спроса.Оперативно получить комментарий в головной группе компании «М.Видео» не удалось, в управлении по кадрам о предстоящих сокращениях сообщить затруднились, сославшись на коммерческую тайну.В Улан-Удэ один из менеджеров «М.Видео» сообщил, что «в городе сокращение именно магазинов «М.Видео» вряд ли произойдет, поскольку они генерируют неплохую выручку». В то же время не исключил подобных вариантов развития событий в отношении магазинов «Эльдорадо», некоторые из них расположены в тех местах города, «где наблюдалось резкое снижение покупательского трафика». Ведь «М.Видео» и «Эльдорадо» — это практически один и тот же бизнес, который в 2018 году был объединен в единую группу ПАО «М.Видео», который управляется единым руководством.Маркетплейсы также отнимают часть трафика, но основная проблема магазинов техники - это рост конкуренции и обвальное снижение покупательской способности в связи с наличием нескольких факторов. Прежде всего это падение доходов, торможение рынка розничного кредитования и консервативное поведение покупателей. Поэтому на фоне общего спада рынка и роста онлайн-торговли даже такие преимущества, как прекрасное расположение торговых точек, не гарантируют полной защиты от возможных закрытий.В Улан-Удэ владельцы торговой недвижимости вынуждены предлагать скидки по арендным ставкам, чтобы удержать клиентов. Падение трафика и рост издержек затрудняют поиск новых арендаторов. Эксперты прогнозируют продолжение снижения стоимости аренды торговых площадей, поскольку ситуация с доходами населения не только не стабилизируется, но еще больше ухудшается.Однако ситуация для крупных улан-удэнских арендодателей несколько иная: уход даже такой сети, как «М. Видео», из перспективного ТЦ с высокой проходимостью и развитой инфраструктурой не вызовет серьезных проблем с заполнением. Освободившиеся площади могут занять федеральные продуктовые сети, такие как «Пятерочка» или «Магнит», для которых ключевыми факторами являются большой поток покупателей и удобство расположения. Как ранее сообщалось в СМИ, X5 Group ставит цель открыть около 1000 новых «Пятерочек» на Дальнем Востоке к 2028 году.Тем более что в Улан-Удэ торговые центры, где располагаются магазины электроники, уже обладают необходимой инфраструктурой и коммуникациями, что снижает затраты новых арендаторов. Высокая транспортная доступность таких объектов также делает их привлекательными для федеральных сетей.Таким образом, владельцы недвижимости в востребованных локациях могут сохранять уверенность, поскольку спрос на качественные торговые площади остается стабильным, а смена профиля арендатора вовсе необязательно ведет к потере дохода.А вот что касается персонала, то здесь, к сожалению, могут начаться массовые увольнения, и не факт, что все они найдут такую же по условиям работу в новых экономических реалиях.