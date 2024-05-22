На Улан-Удэнском ЛВРЗ прошел конкурс «Лучший по профессии 2024»

С 15 по 18 мая на Улан-Удэнском ЛВРЗ (филиал АО «Желдорреммаш») прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии – 2024». Традиционные состязания проводятся на заводе более полувека и помогают выявить самых талантливых сотрудников, стимулировать их к повышению квалификации, а также повысить престиж и значимость рабочих специальностей.В этом году за звание лучших боролись электросварщики, токари, фрезеровщики, формовщики, обрубщики, машинисты крана, маляры и дефектоскописты. Также в этом году список конкурсантов пополнили токари-карусельщики. Конкурс включал в себя прохождение тестов и демонстрацию своих умений на практике, а экспертная комиссия оценивала скорость и качество выполнения задания.В заключительный день, 18 мая, завод по традиции открыл свои двери для заводчан и их детей. Коллективы литейного цеха, инструментального участка, участка малярных работ и отдела по неразрушающему контролю показали собравшимся свои визитные карточки: спели песни, прочли стихи про рабочие профессии, показали креативные номера, связанные с жизнью предприятия. Кроме того, активисты «Молодежного движения ЖДРМ» УУЛВРЗ организовали конкурсы для маленьких болельщиков и вручали им сладкие угощения.Далее прошел праздничный концерт, организованный творческим объединением работников предприятия. Собравшихся заводчан и их детей поздравили директор завода Сергей Заборских, руководитель администрации Железнодорожного района Улан-Удэ Николай Попов и депутат Улан-Удэнского городского Совета депутатов Дмитрий Турченюк.- Со времен основания на заводе сформировался большой трудовой коллектив с богатыми традициями. Мы гордимся передовиками производства, болеющими за свое дело, которые смогли доказать это на конкурсе «Лучший по профессии», - отметил директор завода Сергей Заборских. - Значение этого профессионального состязания очень велико. Конкурс дает возможность проявить себя, продемонстрировать мастерство, ощутить гордость за свой труд, а также повысить уровень своей подготовки.Концерт завершился церемонией награждения. Лучших по профессии наградили дипломами и денежными премиями. Кроме того, члены жюри отметили некоторых участников отдельными номинациями.Фото: предоставлено Улан-Удэнском ЛВРЗ