Экономика и бизнес 24.05.2024 в 16:57

Для районов Бурятии пройдет конкурс туристического потенциала

Мероприятие состоится в рамках международной туристской выставки «Baikal Travel Mart»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Для районов Бурятии пройдет конкурс туристического потенциала

В Улан-Удэ с 31 мая по 01 июня состоится ежегодная международная туристская выставка-ярмарка «Baikal Travel Mart» (возрастное ограничение 6+).

- В рамках «Baikal Travel Mart» пройдёт конкурс среди муниципальных образований районов республики Бурятия. Цель проведения конкурса - демонстрация туристического потенциала и традиций гостеприимства муниципальных образований, - сообщили в туристском информационном центре «Байкал».

Конкурс проводится по пяти направлениям: презентация туристического потенциала в видеоформате, туристический маршрут, концертная программа , сувенирная продукция, гастрономический туризм

Для подведения итогов создается комиссия, которая общим решением присуждает участникам каждое направление от 1 до 3 баллов.

По итогам конкурса победителями станут участники, набравшие большее количество баллов. Призеров ожидают хорошие денежные призы: 1 место- 100 000 рублей, 2 место - 50 000 рублей, 3 место - 30 000 рублей.

Жители Бурятии смогут своими глазами увидеть, как подготовились участники конкурса. Мероприятие пройдет очно 31 мая на Площади Революции с 10.30.

Подробная информация по ссылке: https://btm.baikaltravel.ru/.

Возрастное ограничение 6+.

 

Фото: скриншот видео, правительство Бурятии

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