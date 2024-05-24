Для районов Бурятии пройдет конкурс туристического потенциала

В Улан-Удэ с 31 мая по 01 июня состоится ежегодная международная туристская выставка-ярмарка «Baikal Travel Mart» (возрастное ограничение 6+).

- В рамках «Baikal Travel Mart» пройдёт конкурс среди муниципальных образований районов республики Бурятия. Цель проведения конкурса - демонстрация туристического потенциала и традиций гостеприимства муниципальных образований, - сообщили в туристском информационном центре «Байкал».

Конкурс проводится по пяти направлениям: презентация туристического потенциала в видеоформате, туристический маршрут, концертная программа , сувенирная продукция, гастрономический туризм

Для подведения итогов создается комиссия, которая общим решением присуждает участникам каждое направление от 1 до 3 баллов.

По итогам конкурса победителями станут участники, набравшие большее количество баллов. Призеров ожидают хорошие денежные призы: 1 место- 100 000 рублей, 2 место - 50 000 рублей, 3 место - 30 000 рублей.

Жители Бурятии смогут своими глазами увидеть, как подготовились участники конкурса. Мероприятие пройдет очно 31 мая на Площади Революции с 10.30.

Подробная информация по ссылке: https://btm.baikaltravel.ru/.

Возрастное ограничение 6+.

Фото: скриншот видео, правительство Бурятии