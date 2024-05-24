Экономика и бизнес 24.05.2024 в 17:35

Предприниматели Бурятии отметили свой профессиональный праздник

Сегодня в сфере малого и среднего предпринимательства заняты более 120 тысяч человек
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Текст: Иван Иванов
Предприниматели Бурятии отметили свой профессиональный праздник
Бизнес-миссии по предприятиям Улан-Удэ, мастер-классы от ремесленников республики, посадка саженцев на территории Промышленного парка и, конечно же, чествование лучших предпринимателей региона. Предприниматели со всей республики приняли участие в мероприятиях, организованных ко Дню российского предпринимательства.
 
- В преддверии Дня российского предпринимательства организовали праздник для наших бизнесменов республики. Ежегодно в этот профессиональный праздник мы стараемся сплотить предпринимателей региона и создать площадку для общения и обмена опытом. И каждый год придумываем новый формат празднования, - отметил Виктор Винокурцев, министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.

 
В этом году предприниматели республики приняли участие в мастер-классах от ремесленников Бурятии, посетили кондитерский цех «Березка» и предприятия Промышленного парка Бурятии – нефритовая фабрика «Ориентал Вэй», мебельная фабрика «ВИК», Байкальский текстильный комбинат.

 
- Мы пригласили 30 предпринимателей со всех районов Бурятии. Уверен, что зарядили их на новые мысли, новые дела и когда они вернутся к себе, начнут реализовывать новые проекты, а новые проекты - это новые рабочие места, уверенность в завтрашнем дне, сильная республика и наша страна, - рассказал Станислав Брыков, директор Гарантийного фонда Бурятии (центра «Мой бизнес»).

 
Мероприятие было организовано Минпромторгом Бурятии и Гарантийным фондом Бурятии (центром «Мой бизнес») в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» с целью создания максимально благоприятной обстановки для налаживания профессиональных и деловых контактов, обмена идеями, опытом между предпринимателями Улан-Удэ и районов республики.

 
Отметим, в Бурятии работают около 32 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и 42,5 тысячи самозанятых. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составляет более 120 тысяч человек, что составляет порядка 30 % от численности занятых в экономике республики.

Фото: предоставлено центром «Мой бизнес»
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