Экономика и бизнес 30.05.2024 в 15:56

В Бурятии ремонтируют трассу Улан-Удэ -Романовка- Чита

Она входит в опорную сеть автомобильных дорог страны и обеспечивает транспортную доступность с Забайкальским краем
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии ремонтируют трассу Улан-Удэ -Романовка- Чита

В Бурятии ремонтируют более 80 км региональной дороги по маршруту Улан-Удэ-Романовка-Чита.

Улан-Удэ-Романовка-Чита – это одна из самых длинных и загруженных дорог северо-западного Забайкалья. Она входит в опорную сеть автомобильных дорог России и обеспечивает транспортную доступность с Забайкальским краем.

Сейчас здесь ремонтируют участки общей протяженностью 84 км: с 16 по 26 км, с 200 по 234 км, с 357 по 387 км, с 438 по 448 км, а также мост на 347 км через реку Алтан. Масштабные дорожные работы ведутся в Заиграевском, Хоринском, Еравнинском и Баунтовском районах.

- Дорога Улан-Удэ-Романовка-Чита вошла в опорную сеть и к ней особое внимание, не только со сторону республики, но и со стороны Федерации. Росавтодор контролирует все работы по этому объекту, и задача стоит всю опорную сеть к 2027 году привести в норматив до 85%, - рассказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии. Ремонт дороги ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, благодаря нацпроекту уже отремонтированы порядка 68 км региональной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита (90-93 км, 26-58 км, 264-294 км, 351-354 км).

 

Фото: минтранс РБ


Все новости

За год в филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии поступило более 18 тысяч запросов
30.05.2024 в 16:38
Очередная жертва мошенников в Бурятии попрощалась с 3 млн рублей
30.05.2024 в 16:37
Каждый четвертый житель Бурятии - ребенок
30.05.2024 в 16:27
Жителям Бурятии рассказали, как уберечь подростков от мошенников в Интернете
30.05.2024 в 16:19
Администратор гостиницы в Бурятии обиделась на постояльца и обчистила его на 220 тысяч
30.05.2024 в 16:00
В Бурятии ремонтируют трассу Улан-Удэ -Романовка- Чита
30.05.2024 в 15:56
Солисты Бурятского оперного театра исполнят песню на слова участника СВО
30.05.2024 в 15:45
Мобилизованный заводчанин из Улан-Удэ погиб в боях на Донбассе
30.05.2024 в 15:28
Алиментщика в Бурятии на полгода отправили в колонию
30.05.2024 в 15:08
В Бурятии воры обчистили женщину, вскрыв шкафчик в «Абсолюте»
30.05.2024 в 15:07
ЗУРХАЙ
с 29 мая по 4 июня

Читайте также
В России установили лимит в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета
Изменение повысит прозрачность банковских переводов и снизит риски мошеннических операций
30.05.2024 в 13:52
В Бурятии банкрот продает долги банкрота
Конкурсный управляющий «БайкалБанка» пытается реализовать долги «Молока Бурятии»
30.05.2024 в 06:00
В России начинается налоговая реформа
Эксперт-экономист из Бурятии рассказал о целях и задачах этой реформы
29.05.2024 в 17:32
В Бурятии центр «Мой Бизнес» первым в России внедрил ИИ для быстрого решения бизнес-задач
Услуга предоставляется бесплатно как для предпринимателей, так и для самозанятых
29.05.2024 в 12:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru