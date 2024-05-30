В Бурятии ремонтируют трассу Улан-Удэ -Романовка- Чита

В Бурятии ремонтируют более 80 км региональной дороги по маршруту Улан-Удэ-Романовка-Чита.

Улан-Удэ-Романовка-Чита – это одна из самых длинных и загруженных дорог северо-западного Забайкалья. Она входит в опорную сеть автомобильных дорог России и обеспечивает транспортную доступность с Забайкальским краем.

Сейчас здесь ремонтируют участки общей протяженностью 84 км: с 16 по 26 км, с 200 по 234 км, с 357 по 387 км, с 438 по 448 км, а также мост на 347 км через реку Алтан. Масштабные дорожные работы ведутся в Заиграевском, Хоринском, Еравнинском и Баунтовском районах.

- Дорога Улан-Удэ-Романовка-Чита вошла в опорную сеть и к ней особое внимание, не только со сторону республики, но и со стороны Федерации. Росавтодор контролирует все работы по этому объекту, и задача стоит всю опорную сеть к 2027 году привести в норматив до 85%, - рассказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии. Ремонт дороги ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, благодаря нацпроекту уже отремонтированы порядка 68 км региональной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита (90-93 км, 26-58 км, 264-294 км, 351-354 км).

Фото: минтранс РБ



