Экономика и бизнес 25.06.2024 в 10:03

Аэропорт Улан-Удэ попал под санкции

Также в санкционный список включили его владельца, бизнесмена Романа Троценко
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Текст: Иван Иванов
Аэропорт Улан-Удэ попал под санкции
Холдинг «Новапорт», владеющий аэропортом «Байкал» в Улан-Удэ, включен в санкционный список Евросоюза в рамках 14-го пакета санкций против РФ. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официальный журнал ЕС.

Претензии Евросоюза к «Новапорту», объединяющему сеть региональных аэропортов, связаны с его поддержкой российского правительства в обеспечении материально-технической инфраструктуры для вооруженных сил.

Под санкции попал также владеющий холдингом предприниматель Роман Троценко. Он описан как «ведущий бизнесмен, работающий в России, имеющий деловые интересы в железорудных и сталелитейных, угольных, инфраструктурных и энергетических компаниях». Контролируемые им предприятия, такие как «Воркутауголь», работают в секторах экономики, «обеспечивающих значительный источник дохода правительству РФ», сообщается в журнале ЕС.

Между тем политика Евросоюза еще до официального включения «Новапорта» в санкционный список негативно отразилась на аэропорту «Байкал». Так еще в 2023 году гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев пожаловался в СМИ на невозможность работы с западными компаниями.

- На аэропортах санкции сказались при покупке наземной техники, цены на которую выросли просто в «космических масштабах», - сообщал он. Отчасти, отметил г-н Гармаев, на это повлиял тот факт, что с учетом логистики, большую часть техники аэропорт «Байкал» закупает теперь не у западных компаний, а в Китае и Белоруссии. Качество которых, судя по всему, не дотягивает до европейских стандартов.

Между тем, включение в санкционный список компании «Новапорт» вряд ли отразится на темпах строительства нового терминала внутренних воздушных линий в аэропорту «Байкал». Напомним, его сдача запланирована на осень 2024 года.

Фото: «Номер один»
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