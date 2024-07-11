Экономика и бизнес 11.07.2024 в 11:33

Предприниматели Бурятии вновь получат субсидии на создание модульных отелей

Предварительные анкеты для участия в отборе необходимо заполнить до 1 августа
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Текст: Анастасия Удовенко
Предприниматели Бурятии вновь получат субсидии на создание модульных отелей

В Бурятии началась подготовка к федеральному конкурсу на получение субсидий для создания модульных гостиниц. Желающие получить субсидию в будущем году должны заполнить анкеты до 1 августа.

- Пока ориентируйтесь на правила предыдущего конкурса 2023–2024 гг. Возможно, правила в будущем могут быть изменены. Заинтересованные компании могут заранее предоставить информацию о своих проектах по ссылке, заполнив форму. Сбор анкет осуществляется до 1 августа 2024 года, - сообщили в министерстве туризма Бурятии.

Как ранее сообщили в минэкономразвития России, в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» планируется проведение федерального конкурсного отбора на субсидирование проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в течение трех лет – 2025–2027 гг.

Регионы на этот период получат еще 28,5 млрд рублей на строительство модульных отелей и глэмпингов.

При этом благодаря поддержке Президента ежегодный объем такой субсидии будет увеличен более чем на треть, а увеличение сроков реализации поддержанных проектов даст возможность более комплексно подойти к развитию туризма на конкретных территориях.

 

Фото: loon.site

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