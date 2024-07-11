«ТимлюйЦемент» стал дипломантом регионального тура национальной премии «Корпоративный музей»

2-4 июля в Иркутске прошел региональный тур национальной премии «Корпоративный музей». Он проводился впервые за шестилетнюю историю премии специально для компаний из Сибири и Дальнего Востока. Участниками конкурса стали 33 организации с корпоративными музеями, они представили на суд экспертного совета 43 проекта в восьми номинациях.В числе претендентов на победу – ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»). Наряду с ним в туре приняли участие АО «Сибирский химический комбинат» ГК «Росатом» (Северск, Томская область), Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН (Якутск, Республика Саха), «Амурсталь» (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край), АО «Центр судоремонта «Дальзавод» (Владивосток), ООО «Газпром трансгаз Томск» и другие крупные компании из 19 городов Сибири и Дальнего Востока.Музей ООО «ТимлюйЦемент» завоевал диплом III степени в номинации «Развитие кадрового потенциала» с проектом на тему «Я – цементник! Я – горжусь! Роль музея в развитии кадрового потенциала». Эта номинация оказалась самой многочисленной: участники представили к защите девять проектов.Напомним, музей Тимлюйского цементного завода был открыт 10 февраля 2023 года, в день празднования 70-летнего юбилея предприятия. За полтора года «уголок истории» посетили около 1 тыс. человек. Частые гости – школьники и студенты. Для них с посещения музея начинается экскурсия в основные производственные цеха «ТимлюйЦемента».«Наш музей стал важной частью профориентационной работы и внутрикорпоративной жизни. Он помогает в решении таких задач, как популяризация профессий, занятых в цементном производстве, знакомство вновь принятых сотрудников с историей, производственными традициями и социальной политикой предприятия в целях скорейшей адаптации на рабочем месте, возрождение института наставничества, – подчеркивает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. – Диплом премии «Корпоративный музей» мы воспринимаем как стимул расти и развиваться дальше, создавать новые проекты. Как сказал один из членов экспертного совета, «музей не должен хранить пепел, он должен зажигать сердца».Фото: предоставлено «ТимлюйЦементом»