Экономика и бизнес 15.07.2024 в 16:39

ВСЖД примет на работу 240 выпускников профильных вузов и колледжей

Прибытие 32 начинающих техников и инженеров из числа выпускников этого года ожидается на станциях БАМа
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Текст: Андрей Константинов
ВСЖД примет на работу 240 выпускников профильных вузов и колледжей
Более 240 выпускников Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) и Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта (УУКЖТ) будут распределены на предприятия Восточно-Сибирской железной дороги по итогам завершившегося в 2024 году обучения, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

 Основная часть молодых специалистов будет направлена в структурные подразделения по управлению движением, пополнит предприятия локомотивного, вагонного и путевого хозяйства, а также службы автоматики, телемеханики и связи. В том числе, прибытие 32 начинающих техников и инженеров из числа выпускников этого года ожидается на станциях БАМа.

Большинство из вчерашних студентов обучались по целевым направлениям от предприятий магистрали. Такой подход означает, что после окончания учебного заведения молодой специалист получает гарантированное рабочее место на закрепленном предприятии, что является важным фактором для их дальнейшего карьерного роста.

В текущем году сразу 12 выпускников ИрГУПС и УУКЖТ были отмечены за особые успехи в обучении. Вместе с дипломом с отличием им были вручены именные часы начальника Восточно-Сибирской железной дороги.

Высокий уровень образовательной подготовки в этом году  продемонстрировали выпускники лицеев ОАО «РЖД», расположенных в городах Иркутской области и Бурятиия. Из 168 одиннадцатиклассников с медалью закончили обучение 38 человек. Традиционно в числе наиболее популярных направлений дальнейшего обучения выпускников этих школ – ведущие железнодорожные вузы страны.

Фото: company.rzd.ru
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