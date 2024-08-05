В Бурятии благодаря господдержке открылось новое производство

В Бурятии компания «Вуд-Мастер» открыла производство закаленного стекла. Сейчас в республике это единственный производитель подобной продукции.Открытие нового производства посетил зампред правительства Бурятии Иван Альхеев. Он отметил его важность для республики.- Закаленное стекло часто используют в области противопожарного остекления. Оно полностью безопасно для человека даже в случае полного разрушения - рассыпается мелкими кусочками с тупыми краями, не способными поранить человека. Ближайшее аналогичное производство на Дальнем Востоке находится в Хабаровске, - рассказал Иван Альхеев.На организацию производства «Вуд-Мастер» получил льготный целевой займ от Регионального фонда развития промышленности. Эта мера поддержки оказана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В результате создано 8 новых рабочих мест.- На средства целевого займа были закуплены горизонтальная моечная машина для механической мойки и сушки листового стекла, горизонтальный кромкошлифовальный центр с ЧПУ, печь для закалки плоского стекла. Также при поддержке регионального центра инжиниринга Гарантийного фонда Бурятии был сделан бизнес-план для получения целевого займа, - сообщил первый заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Унгаев.ООО «Вуд-мастер» работает в Бурятии уже 20 лет. Предприятие специализируется на производстве и монтаже окон, дверей, балконов, витражей, входных групп, алюминиевых конструкций, рольставней и жалюзи. Также оно занималось производством столярных изделий из массива дерева (столы, стулья, кровати, комоды и т.п.).Фото: Минпромторг Бурятии