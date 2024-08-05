Экономика и бизнес 05.08.2024 в 16:10

В Бурятии благодаря господдержке открылось новое производство

«Вуд-Мастер» освоил выпуск закаленного стекла
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии благодаря господдержке открылось новое производство
В Бурятии компания «Вуд-Мастер» открыла производство закаленного стекла. Сейчас в республике это единственный производитель подобной продукции.

Открытие нового производства посетил зампред правительства Бурятии Иван Альхеев. Он отметил его важность для республики.

- Закаленное стекло часто используют в области противопожарного остекления. Оно полностью безопасно для человека даже в случае полного разрушения - рассыпается мелкими кусочками с тупыми краями, не способными поранить человека. Ближайшее аналогичное производство на Дальнем Востоке находится в Хабаровске, - рассказал Иван Альхеев.

На организацию производства «Вуд-Мастер» получил льготный целевой займ от Регионального фонда развития промышленности. Эта мера поддержки оказана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В результате создано 8 новых рабочих мест.

- На средства целевого займа были закуплены горизонтальная моечная машина для механической мойки и сушки листового стекла, горизонтальный кромкошлифовальный центр с ЧПУ, печь для закалки плоского стекла. Также при поддержке регионального центра инжиниринга Гарантийного фонда Бурятии был сделан бизнес-план для получения целевого займа, - сообщил первый заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Унгаев.

ООО «Вуд-мастер» работает в Бурятии уже 20 лет. Предприятие специализируется на производстве и монтаже окон, дверей, балконов, витражей, входных групп, алюминиевых конструкций, рольставней и жалюзи. Также оно занималось производством столярных изделий из массива дерева (столы, стулья, кровати, комоды и т.п.).

Фото: Минпромторг Бурятии
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